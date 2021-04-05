В Белоруссии поймали изменника, «сливавшего» в Польшу данные о подавлении Беломайдана МВД

05.04.2021, Минск, Игорь Петров

Сотрудники главного Управления по борьбе с оргпреступностью и коррупции МВД Белоруссии и бойцы СОБРа задержали 24-летнего уроженца Могилёвской области, который намеревался участвовать в массовых беспорядках и совершать преступления против государства.

Молодой человек при задержании оказал сопротивление, при себе у него был нож, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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До осени прошлого года задержанный служил по контракту в Витебске и неоднократно выезжал за рубеж на учение в составе сил спецопераций. За деструктивные взгляды и участие в уличных протестах его уволили.

После переезда в Минский район молодой человек связался в Telegram канале с базирующейся в Польше группировкой «BYPOL», которая объединяет беглых сотрудников правоохранительных органов, выступающих против Лукашенко и поддерживающих Беломайдан.

Мужчина начал «сливать» в Польшу информацию об Управлении сил спецоперации вооруженных сил Белоруссии, затем получил свое первое задание – проверить достоверность данных о сотрудниках ГУБОП, которые прислал их бывший коллега Лупоносов.

Для этого информатор пришел домой к одному из оперативников, пообщался с его супругой, но сбежал, увидев милиционера на лестничной площадке.

Через несколько дней фигурант получил новую установку – вычислить и сфотографировать автомобиль того же оперативника, зафиксировать на снимках места его парковки.

Вскоре после этого его задержали. Он пояснил, что стремился оказать давление на милиционеров, чтобы те прекратили пресекать протесты, а также и сейчас он готов на радикальные действия, включая применение оружия.

«В августе 2020 года я принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях, поддерживал связи с анархистом Николаем Дедком, вел переписку с представителями BYPOL, которым сообщал о работе Управления сил специальных операций, – заявил задержанный. – Позже на данном канале BYPOL были опубликованы данные сотрудников ОВД. После чего я проследовал к месту жительства одного из них, там сотрудника ОВД я не обнаружил, так как его не было, только его семья. С ним я встречался уже непосредственно на первом этаже, на лестничной площадке. Я решил, что он может предпринять меры по моему задержанию, поэтому убежал.

После этого полученные данные я отправил в канал BYPOL. Также получил от них следующую инструкцию по сбору данных сотрудников ОВД».

Следователи возбудили уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел.