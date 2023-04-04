В Белоруссии покончено с насаждением «латинки»: Русофилы празднуют победу

Артем Агафонов.  
04.04.2023 14:56
  (Мск) , Минск
Просмотров: 364
 
Авторская колонка, Белоруссия, Дзен, Политика, Сюжет дня


Заполонившая города республики «белорусская латинка» постановлением госкомитета по имуществу сегодня была заменена на более удобочитаемый вариант. Старая инструкция по транслитерации наименований географических объектов была отменена и заменена новой.

Главных изменений два. Первое – то, что постановлением было восстановлено нарушенное равноправие двух государственных языка. До сих пор была возможна транслитерация только с белорусского языка, теперь же можно выбирать названия на картах, уличных табличках и указателях разрешено как с белорусского, так и с русского. Выбор языка никак не регламентируется и оставлен на усмотрение хозяйствующих субъектов.

Заполонившая города республики «белорусская латинка» постановлением госкомитета по имуществу сегодня была заменена на более...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Второе изменение – убраны многочисленные диакритические знаки, которыми, по образцу польского и чешского языков, передавали шипящие и свистящие звуки, а использование некоторых букв стало более логичным и приближенным к общемировым. Шипящие звуки будут передаваться по правилам английского языка без всяких чешских «гачеков», буква «г» будет соответствовать «g», а «х» – «h» (раньше было «h» и «ch» соответственно). Специфическая белорусская буква «ў» теперь будет обозначаться латинской «w», которое в английском языке близко ей по звучанию, а не другой специфической буквой с надстрочным знаком.

Вопрос транслитерации в Белоруссии не только сугубо филологический, но и политический. Введение «белорусской латинки» и наделение ее официальным статусом даже на уровне ООН было одним из важнейших достижений и предметом гордости системных националистов, прописавшихся во властных кабинетах. С пеной у рта защищали «латинку» и несистемные националисты. В свою очередь русофилы неоднократно писали обращения во все инстанции, добиваясь отмены спорной транслитерации. В конце прошлого года власть пообещала пойти им на уступки и вот, наконец, решение принято.

Утвержденная еще в 2000 году «латинка» стала активно насаждаться примерно 10 лет. Благовидным предлогом была выбрана подготовка к очередному хоккейному чемпионату в Минске и желание сделать пребывание иностранцев в белорусской столице более комфортным. Чемпионат прошел, туристы разъехались, а «латинка» и не думала исчезать – она распространилась из Минска в другие города и начала заполнять общественное пространство. К тому же с комфортом для интуристов вышел конфуз. Большинство из них с большим трудом могло прочитать «белорусские» надписи, изобилующие буквами, которые в их родных языках попросту отсутствовали. Интернет заполнился роликами, на которых гости белорусской столицы веселят публику, ломая себе язык в попытке прочитать надписи в минском метро.

Понятно, что настоящей целевой аудиторией, ради которой и была затеяна вся авантюра с «латинкой» были не иностранцы, а националисты. Ее введение примерно совпало по времени с активизацией кампании «мягкой белорусизации». Смысл «латинки» – в том, что она максимально не похожа на русский. Наиболее откровенные националисты даже не скрывали того, что хотели бы и вовсе перевести мову с кириллицы на латиницу по образцу молдаван или узбеков. Вот и приучали постепенно к новым буквам.

Главный аргумент националистов – «латинка», белорусская, имеющая исторические корни. Но тут дьявол в деталях. Исторически на белорусских землях латинский алфавит действительно применялся, но кириллица появилась гораздо раньше. Господство «латинки» пришлось на период, когда территория современной Белоруссии находилась в составе Речи Посполитой, позже ей пользовались смутьяны вроде Калиновского и фрондирующие интеллигенты, преимущественно католического вероисповедания и, либо этнические поляки, либо просто симпатизирующие больше полякам, чем русским. «Латинка» – символ ополячивания и окатоличивания белорусских земель, и политической целью ее насаждения был отрыв белорусов от Русского мира и вовлечение в орбиту влияния нового «старшего брата» со столицей в Варшаве. Сделано в этом направлении было немало и летом 2020 года мы наблюдали результат этой политики.

Разгром мятежа 2020 года помешал планам националистов. Полностью своего влияния они не утратили – та же экс-депутат, русофобка и поклонница чеченских террористов Елена Анисим, как ни в чем ни бывало продолжает работать в Институте языкознания Академии наук и продвигать белорусизацию. Но, обжегшись на заигрывании с националистами, власть взялась исправлять ошибки и устранять перекосы.

Разумеется, националистам новый вариант транслитерации не понравился, но теперь к их мнению прислушиваться не стали. Теперь латинские надписи будут сделаны для тех, для кого они должны быть сделаны. Английский – международный язык, понятный всему миру и иностранным гостям будет гораздо проще читать текст, написанный по его правилам и без экзотических местных кракозяблов. Никакой политики и «двойного дна»

Сторонники Русского мира в Белоруссии сегодня празднуют победу, но исправление националистических перекосов прежних лет должно продолжаться. Один из очевидных таких перекосов – закон «О наименовании географических объектов», согласно которому новым таким объектам присваивают названия исключительно на мове, а на великий и могучий не переводят, а транслитерируют. В результате за 12 лет действия закона в белорусских городах расплодилось немало улиц Будавников или Выратавальников. И это – русские названия, не пора ли их перевести на родной и государственный для Белоруссии язык?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть