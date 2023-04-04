В Белоруссии покончено с насаждением «латинки»: Русофилы празднуют победу

Заполонившая города республики «белорусская латинка» постановлением госкомитета по имуществу сегодня была заменена на более удобочитаемый вариант. Старая инструкция по транслитерации наименований географических объектов была отменена и заменена новой.

Главных изменений два. Первое – то, что постановлением было восстановлено нарушенное равноправие двух государственных языка. До сих пор была возможна транслитерация только с белорусского языка, теперь же можно выбирать названия на картах, уличных табличках и указателях разрешено как с белорусского, так и с русского. Выбор языка никак не регламентируется и оставлен на усмотрение хозяйствующих субъектов.

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Второе изменение – убраны многочисленные диакритические знаки, которыми, по образцу польского и чешского языков, передавали шипящие и свистящие звуки, а использование некоторых букв стало более логичным и приближенным к общемировым. Шипящие звуки будут передаваться по правилам английского языка без всяких чешских «гачеков», буква «г» будет соответствовать «g», а «х» – «h» (раньше было «h» и «ch» соответственно). Специфическая белорусская буква «ў» теперь будет обозначаться латинской «w», которое в английском языке близко ей по звучанию, а не другой специфической буквой с надстрочным знаком.

Вопрос транслитерации в Белоруссии не только сугубо филологический, но и политический. Введение «белорусской латинки» и наделение ее официальным статусом даже на уровне ООН было одним из важнейших достижений и предметом гордости системных националистов, прописавшихся во властных кабинетах. С пеной у рта защищали «латинку» и несистемные националисты. В свою очередь русофилы неоднократно писали обращения во все инстанции, добиваясь отмены спорной транслитерации. В конце прошлого года власть пообещала пойти им на уступки и вот, наконец, решение принято.

Утвержденная еще в 2000 году «латинка» стала активно насаждаться примерно 10 лет. Благовидным предлогом была выбрана подготовка к очередному хоккейному чемпионату в Минске и желание сделать пребывание иностранцев в белорусской столице более комфортным. Чемпионат прошел, туристы разъехались, а «латинка» и не думала исчезать – она распространилась из Минска в другие города и начала заполнять общественное пространство. К тому же с комфортом для интуристов вышел конфуз. Большинство из них с большим трудом могло прочитать «белорусские» надписи, изобилующие буквами, которые в их родных языках попросту отсутствовали. Интернет заполнился роликами, на которых гости белорусской столицы веселят публику, ломая себе язык в попытке прочитать надписи в минском метро.

Понятно, что настоящей целевой аудиторией, ради которой и была затеяна вся авантюра с «латинкой» были не иностранцы, а националисты. Ее введение примерно совпало по времени с активизацией кампании «мягкой белорусизации». Смысл «латинки» – в том, что она максимально не похожа на русский. Наиболее откровенные националисты даже не скрывали того, что хотели бы и вовсе перевести мову с кириллицы на латиницу по образцу молдаван или узбеков. Вот и приучали постепенно к новым буквам.

Главный аргумент националистов – «латинка», белорусская, имеющая исторические корни. Но тут дьявол в деталях. Исторически на белорусских землях латинский алфавит действительно применялся, но кириллица появилась гораздо раньше. Господство «латинки» пришлось на период, когда территория современной Белоруссии находилась в составе Речи Посполитой, позже ей пользовались смутьяны вроде Калиновского и фрондирующие интеллигенты, преимущественно католического вероисповедания и, либо этнические поляки, либо просто симпатизирующие больше полякам, чем русским. «Латинка» – символ ополячивания и окатоличивания белорусских земель, и политической целью ее насаждения был отрыв белорусов от Русского мира и вовлечение в орбиту влияния нового «старшего брата» со столицей в Варшаве. Сделано в этом направлении было немало и летом 2020 года мы наблюдали результат этой политики.

Разгром мятежа 2020 года помешал планам националистов. Полностью своего влияния они не утратили – та же экс-депутат, русофобка и поклонница чеченских террористов Елена Анисим, как ни в чем ни бывало продолжает работать в Институте языкознания Академии наук и продвигать белорусизацию. Но, обжегшись на заигрывании с националистами, власть взялась исправлять ошибки и устранять перекосы.

Разумеется, националистам новый вариант транслитерации не понравился, но теперь к их мнению прислушиваться не стали. Теперь латинские надписи будут сделаны для тех, для кого они должны быть сделаны. Английский – международный язык, понятный всему миру и иностранным гостям будет гораздо проще читать текст, написанный по его правилам и без экзотических местных кракозяблов. Никакой политики и «двойного дна»

Сторонники Русского мира в Белоруссии сегодня празднуют победу, но исправление националистических перекосов прежних лет должно продолжаться. Один из очевидных таких перекосов – закон «О наименовании географических объектов», согласно которому новым таким объектам присваивают названия исключительно на мове, а на великий и могучий не переводят, а транслитерируют. В результате за 12 лет действия закона в белорусских городах расплодилось немало улиц Будавников или Выратавальников. И это – русские названия, не пора ли их перевести на родной и государственный для Белоруссии язык?