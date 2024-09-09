В Белоруссии поражены нацистскими методами ВСУ

Елена Острякова.  
09.09.2024 20:45
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


В Совете безопасности Белоруссии не удивлены вторжением ВСУ в Курскую область, но поражены жестокостью украинских военных.

Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Совете безопасности Белоруссии не удивлены вторжением ВСУ в Курскую область, но поражены жестокостью...

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«Настораживает другое. В ходе СВО Украина нарушает все правовые гуманитарные нормы ведения войны. Это мы видим по отношению к мирному населению, что происходит на захваченной территории. Убийства и издевательства над гражданским населением. Не считаются ни с мужчинами, ни с женщинами, ни с детьми. Это происходит по отношению к пленным. Просматриваются настоящие нацистские методы ведения войны. И молчаливое согласие Европы, коллективного Запада, конечно, настораживает», – сказал Вольфович.

По его словам, Белоруссия держит на украинской границе 4 тысячи военных, с другой стороны там сосредоточено 14 тыс ВСУ.

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