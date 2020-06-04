В Белоруссии пошатнулись позиции русофоба Макея

04.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства. Премьер-министром стал Роман Головченко (см. заглавное фото).

Новый 46-летний премьер ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Он выпускник МГИМО. Был послом Белоруссии в ОАЭ, Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии.

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Близкий к президенту политолог Алексей Дзермант считает, что назначение Головченко, закончившего элитный московский вуз, означает курс на усиление контактов с Россией.

Однако известно, что и к ушедшему в отставку с должности премьера Сергею Румасу в Москве относились очень хорошо. Вот и сегодня ему позвонил российский премьер Михаил Мишустин и поблагодарил за совместную работу и вклад в интеграцию России и Белоруссии.

Считается, что Лукашенко, у которого последний год контакты с Кремлем совсем не складываются. Примечательно, что белорусский президент пообещал трудоустроить всех 11 отставленных, поскольку «они не враги», но Румас такого приглашения не получил. Лукашенко сказал, что особых претензий к бывшему премьеру у него нет, но Румас якобы сам хочет поработать в бизнесе.

Позитив для России в назначении нового белорусского премьера все-таки просматривается, но что называется, от противного. Головченко считается ставленником управляющего делами президента Виктора Шеймана, который находится в жестком конфликте с министром иностранных дел Владимиром Макеем.

Поэтому можно надеяться на то, что позиции русофоба Макея, который усиленно работал над сближением Белоруссии с США, заметно ослабятся.

«Вот и всякие МВФы, Всемирные банки и отечественные либеральные экономисты не будут питать лишних иллюзий про «вот-вот созреет на реформы». Ответ дан предельно однозначный. Форма пришла в гармонию с содержанием», – прокомментировал назначение либеральный журналист Артем Шрайбман.

Российский политолог Семен Уралов считает, что ротация белорусского правительства связана исключительно с предвыборной напряженностью в стране.

«Даже в такой консервативной стране как РБ правительство пало жертвой предвыборной гонки. Искать каких-то подводных камней или смены курса, вероятно, не стоит. Просто альтернативные кандидаты взяли с места в карьер и задают предвыборную повестку. Кандидат от власти вынужден занимать реактивную и местами оправдательную позицию. Что в общем-то власти противопоказано. Поэтому информационный тренд надо ломать – для чего и отправили в отставку правительство», – написал Уралов в своем «телеграм-канале».