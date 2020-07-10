10.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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В Белоруссии поспешили опровергнуть информацию о поставках Киеву смертельных реактивных систем


Госкомвоенпром Белоруссии опроверг информацию оппозиционных СМИ об испытаниях белорусской ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Флейта» в условиях боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте Госкомвоенпрома Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сообщения базируются на непроверенных, некомпетентных и не соответствующих действительности сведениях», – сообщили Госкомвоенпроме.

Ранее издание «Навины» писало, что новая РСЗО появилась в результате анализа опыта военных конфликтов малой интенсивности (и украинского в том числе). И предназначена главным образом для оснащения подразделений сил специальных операций, на которые «в случае гибридной агрессии ляжет основная тяжесть борьбы с незаконными вооруженными формированиями, поддерживаемыми извне».

Появились сведения о том, что приобрести белорусское вооружение планирует Сирия, что белорусскую установку назвали «эффективным средством» борьбы с боевиками и «Исламским государством» (запрещена в РФ).

Белорусский политолог Игорь Тышкевич считает, что МЗКТ, который входит в десятку мировых лидеров по производству колесных шасси для специальной техники, тайно поставляет эту продукцию на Украину.


Кроме того, 74% грузовых автомобилей украинской армии имеют белорусское происхождение, хотя и собираются на украинком СП «МАЗ «Богдан». Помимо обычных грузовиков украинцы производят на основе белорусских машинокомплектов и броне автомобили «Варта» и «Казак-2», которые «противостоят российской агрессии на Донбассе».

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