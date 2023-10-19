В Белоруссии поставили точку в дискуссии по русскому языку

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Есть такая закономерность – вместе с вытеснением русского языка из стран уходят экономическое благосостояние и перспективы развития. Поэтому подписанное на саммите СНГ в Бишкеке соглашение о международной организации по русскому языку носит не только и не столько гуманитарный характер.

Такое мнением в эфире телеканала «НТС» высказал журналист, политический обозреватель белорусского телеканала «Столичное телевидение» Григорий Азарёнок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны сделать всё, чтобы она не стала формализированной, мы должны в первую очередь сами изучать богатство русского языка. Напомню, в Беларуси русский язык государственный. У нас проходят русскую литературу не как иностранную, где Шекспир и Пушкин, а именно как русскую литературу. Это отдельный предмет, мы все его изучаем, любим, читаем и так далее. В культурном коде каждой нации Союза независимых государств сейчас русский язык, который пришёл не как оккупант, но он пришёл в каждую страну, как язык созидания. Он построил заводы, построил порты, построил всю промышленность и производство. Мы сейчас в полемике прибалтов не можем называть «шпротами», потому что они даже шпротные заводы закрыли. Как-то так получается, что когда уходит русский язык, там же сразу промышленность и энергетика уходят», – отметил он.

«Зато проститутки, пьянь, наркомания, вымирание населения приходят. Как-то так получается. Поэтому мы хотим сохранить наше государство Беларусь, поэтому мы сохраняем и приумножаем русский язык. Напомню тезис нашего президента о том, что русский язык не только язык Российской Федерации – в него вложил свой вклад Симеон Полоцкий, наш государственный деятель, в него вложил вклад Кирилл Туровский, все наши святые. Поэтому – это наша общая святыня, которую мы будем защищать, и будет по всему миру сиять русский язык и русский танк», – провозгласил Азарёнок.