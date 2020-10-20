В Белоруссии появились провластные силовые отряды для борьбы с бандами «змагаров»

20.10.2020, Москва, Елена Острякова

Власть и оппозиция в Белоруссии создают силовые отряды в преддверии 25 октября – даты истечения «ультиматума», выдвинутого президенту страны Александру Лукашенко находящейся в Литве самопровозглашенным «национальным лидером» Светланой Тихановской.

Оппозиционные СМИ включили зловещий счетчик и каждый день предупреждают, сколько осталось до 25-го. Сама «белорусская Гуайдо» решила сегодня усугубить ультиматум и обратилась к силовикам с очередным призывом «переходить на сторону народа».

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«Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого. Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления. Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа», – взывает Тихановская на своем телеграм-канале.

Это далеко не первое обращение к силовикам от оппозиции, и до сих пор эти увещевания успеха не имели. И конечно абсолютно невероятно, что обладатель автомата и бронежилета Александр Лукашенко вдруг выполнит ультиматум польско-литовской марионетки Тихановской и добровольно отречется от власти.

На что же надеется оппозиция? В «ультиматуме» Тихановская пригрозила «национальной забастовкой». Но протесты в Белоруссии давно вступили в рутинную фазу регулярных маршей с тенденцией к медленному угасанию. Силовики их уже и не слишком старательно разгоняют.

Однако помимо официальных оппозиционных призывов к мирным протестам в интернете появились группы, организовывающие силовое сопротивление режиму.

Как пишет в своем телеграм-канале анархист Николай Дедок, 9 сентября в «Телеграме» появился канал с громким названием «Отряды гражданской самообороны Беларуси» (ОГСБ), где активно критикуется «миролюбивая» польская сеточка каналов, координирующая еженедельные марши, и вербуются добровольцы.

В канале культивируется идея о «дне Х», в который якобы «всё решится» в «минском котле для режима Лукашенко». ОГСБ пытается объединить группы радикалов в одну «боеспособную организацию».

Сам Дедок выступил против такой идеи. Он считает, что деятельность ОГСБ «не приведёт ни к чему, кроме появления новых политзаключенных».

«У меня реально болит сердце за молодых парней и девушек, которые по горячности полезут куда не надо, и подставят себя под сроки, даже ещё не успев ничего толком сделать. Главное, о чем хотелось сказать: своём классическом виде отряды самообороны возможны только там, где государство исчезло или ослабло. В нашей же ситуации, когда государство есть, и максимально актуализирует свою карательную функцию», – написал Дедок.

Параллельно вербует добровольцев и белорусская милиция. На государственном телеканале ОНТ было объявлено о формировании народных дружин по охране правопорядка. Добровольцев стимулируют отгулами и материальными выплатами. Пока они дежурят с 18 до 22 вечера, но вполне возможно окажутся на улицах и днем, к примеру, 25 октября, когда истечет срок ультиматума Тихановской.

Столкновение ОГСБ и народных дружин ознаменует начало настоящей гражданской войны, а не столкновений оппозиции и государства в лице милиции, как было до сих пор.

Что касается непосредственно белорусского МВД, то риторика тамошнего руководства становится все более радикальной. После обещаний применить к протестующим боевое оружие глава управления по борьбе с организованной преступностью Николай Карпенков назвал их бандитами.

«Бандиты, которые жгут автомобили и покрышки, нападают на правоохранителей с заточками и слезоточивым газом, угрожают расправой семьям несогласных с их правилами игры – не имеют ничего общего с мирным гражданским протестом. И находиться в таком соседстве на митингах обычным гражданам опасно. Именно их радикалы, часто объединенные в организованные преступные группы, используют, как живой щит», – сказал Карпенков в эфире телеканала «Беларусь-1».

Напомним, что председатель белорусского КГБ Иван Тертель заранее предупредил о готовящейся оппозиционерами кровавой провокации и заявил о готовности ее предупредить. Не 25-го ли будет эта провокация?