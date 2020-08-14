В Белоруссии появился свой вариант «Комуняку на гілляку»

14.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Придерживающийся левых взглядов российский тележурналист Константин Сёмин опубликовал присланные ему фотографии из Минска, где в подземном переходе появились антикоммунистические надписи, очевидно, оставленные местными националистами – участниками беспорядков.

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Сёмин поясняет, что именно поэтому не спешит поддерживать манифестации в Минске. По его мнению, ситуация там напоминает Евромайдан в Киеве, к которому поначалу пытались присоединиться и украинские т.н. национал-леваки, но были жестоко изгнаны оседлавшими протест ультраправыми.

«Спрашивают, почему я не поддерживаю народный движ в Минске? Почему забастовки с требованием срочной замены шила на мыло не вызывают у меня марксистского задора и пролетарского возбуждения? Ведь это ж профсоюзная борьба, которой мы так долго ждали, не так ли?

Во-первых, забастовки забастовкам рознь. Забастовки, где требования от лица рабочих выдвигает буржуазия, мы хорошо помним по польскому движению «Солидарность» во главе с “социалистом” Валенсой. Правда, следующим шагом в повестке таких социалистов почему-то всегда значится приватизация.

Но есть и другие причины, заставляющие меня исподлобья и молча взирать на то, как знакомый вирус доедает еще одну постсоветскую республику. Я не забыл, как на Майдане забивали дубьём лидера львовских коммунистов Ростислава Василько», – комментирует Сёмин снимки из Минска.