В Белоруссии предупредили Украину: СВО объявлять не станем. Сразу долбанем

Анатолий Лапин.  
28.01.2023 12:39
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Волынь, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В случае агрессии Украины в отношении Белоруссии, официальный Минск не будет объявлять специальную военную операцию, а сразу нанесет удар.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил тележурналист Григорий Азаренок, который был внесен в санкционные списки Запада и Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае агрессии Украины в отношении Белоруссии, официальный Минск не будет объявлять специальную военную...

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По словам Азаренка, русской цивилизации объявлена война, и нацисты не пожалеют никого на своем пути.

«Нам, нашей цивилизации объявлена война. Убьют меня, убьют вас, убьют всех, если они сюда доберутся – рука не дрогнет, поверьте, они учителей расстреливают в голову и потом скидывают в яму», – сказал журналист.

«Они держат там [на границе] войска и тероборону, постоянно эти провокации, дроны летают, ракеты летают – все они сделают, что прикажут им западные хозяева. Ну, президент отметил, что они понимают, что это приблизит их крах просто. У нас президент говорил – никто не будет проводить специальную военную операцию – долбанем так, что в живых не останутся», – заявил Азаренок.

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