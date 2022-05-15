В Белоруссии продолжают издавать русофобские книги

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«Лукашенковцы добивают последние белорусские издательства», – такой кричащий апокалиптический заголовок разместила «Наша Нива», один из главных рупоров белорусских националистов.

На самом деле авторы ресурса, мягко говоря, переборщили с кликбейтом. Издательств в Белоруссии остается много, книги печатаются и республика по-прежнему остается одной из самых читающих на постсоветском пространстве.

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Проблемы возникли лишь у двух частных издательств – «Лимариус» и «Книгосбор». По всей видимости, остальные белорусские издательства авторы «Нашей нивы» считают, как минимум, недостаточно белорусскими. Речь идет об относительно небольших, но любимых бело-красно-белой публикой издательствах. Публикуют они в основном стихи и прозу белорусских авторов на белорусском же языке, мемуары и биографии деятелей белорусской культуры и политики, архивы Белорусской народной республики и прочее. Выборка авторов и материалов довольно специфична – с явным преобладанием националистического дискурса.

Специфична и целевая аудитория обоих издательств. Вряд ли их продукция будет популярна за пределами узкого круга националистически настроенной интеллигенции, преимущественно филологического склада и змагаров-неофитов, желающих поднять самооценку и сойти за умного среди себе подобных.

О какой-то коммерческой успешности подобной продукции говорить сложно, скорее всего средства на поддержку издательской деятельности выделялись из западных фондов.

Оба издательства имеют свой бэкграунд, способствующий популярности в змагарской среде. Основателем «Лимариуса» является никто иной, как обвиняемый в заговоре с целью захвата власти Александр Федута, который, в числе прочего, является литературоведом и пушкинистом.

Что касается «Книгосбора», то издательство уже фигурировало в «экстремистском» уголовном деле. 13 января прошлого года директор издательства Геннадий Винярский был задержан, у него были изъяты телефон и компьютер. Винярского отпустили в тот же день, а уголовное дело закрыли через полгода, изъяв 560 экземпляров книги популярного у националистов писателя Виктора Мартиновича с говорящим названием «Революция»

«Добивание» издательств заключается в том, что Министерство информации приостановило действие лицензий на право осуществления издательской деятельности. Не закрыло, а всего лишь поставило на паузу на 3 месяца.

Названа на сайте министерства и причина этой паузы – были нарушены сроки обращения в Мининформ с уведомлением об изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий.

Сам этот реестр тоже можно найти на сайте Мининформа. Сейчас в нем 561 позиция. Как видим, издательства далеко не последние и даже их закрытие на общую статистику практически не повлияет. Сведениями, которые необходимо вносить в реестр являются юридический адрес, место осуществления издательской деятельности, ФИО лица, отвечающего за издательскую деятельность и контактный телефон. Если что-то из этого меняется, необходимо в месячный срок уведомить об этом министерство.

Видимо, именно об этой нехитрой бюрократической процедуре и забыли увлекшиеся идейной борьбой издатели. Поменяли, допустим, офисы, а министерство не известили. И нет в этом никакой политики, Сугубое раздолбайство одних и регламентированная законодательством реакция на это раздолбайство других. Никакие это не репрессии.

Довольно жесткий по отношению к внутренней оппозиции режим Лукашенко оказался удивительно либеральным по отношению к фрондирующим книгоиздателям.

И дело тут не только в «Лимариусе» и «Книгосборе». Вероятно, они все-таки подадут в Мининформ данные, необходимые для внесения в реестр и возобновят свою деятельность летом. Это нишевые издательства, выпускающие рассчитанный на узкую и специфическую аудиторию продукт.

Браться за националистов, обосновавшихся в издательском бизнесе, безусловно, нужно. Но начинать не с нишевых издательств, а с монстров вроде «Харвеста». Псевдоисторические книги от этого крупнейшего в Белоруссии частного издательства до сих пор, несмотря на поражение националистов и объявленный Лукашенко год исторической памяти, стоят во многих книжных магазинах республики.

К исторической науке они не имеют никакого отношения, зато написаны простым и легким языком, отпечатаны большими тиражами и главный враг белорусов в них всегда находится на Востоке.