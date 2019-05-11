11.05.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество
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Западники в Белоруссии злорадствуют по поводу проблем у Бессмертного полка

Белорусские оппозиционеры утверждают, что власти РБ борются с международной акцией «Бессмертный полк» путем ее игнорирования.

Об этом в своем телеграм-канале написал белорусский прозападный оппозиционный политобозреватель Артем Шрайбман.

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«Бессмертный полк в Беларуси снова прошёл при игноре власти, даже на грани её пассивного сопротивления. Организаторам порезали маршруты, снова не освещали по госСМИ и даже не стали присылать своих карманных русскомирцев, чтобы перехватить руководство акцией. Власть отмежевалась от «Бессмертного полка». Оставила его вариться в своём собственном соку.

Пророссийские придворные политологи, которые были на акции год назад, гордо постили оттуда фотки с Георгиевскими лентами, а в марте публично просили Лукашенко смягчить отношение к ней, вчера решили проигнорить «Бессмертный полк». Есть такая профессия – направление ветра носом ловить», – язвительно написал Шрайбман.

Политолог Александр Шпаковский принял заявление Штрайбмана на свой счет и публично пообещал ему в следующем году присоединиться к «Бессмертному полку».

«А так, для сведения, я с 2012 года вместе с офицерами ВХО «Вера и Честь» посещаю военное кладбище и церковь Александра Невского. Предпочел общение со старшими товарищами, и сразу начала плясать и писать губерния. Придется в следующем году идти не в кафе, а именно на «полк» со «сталинистами»,  хотя не вижу никакой смысловой разницы между этой акцией и официальным мероприятием «Беларусь помнит», – написал Шпаковский у себя в «Фейсбуке».

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», 9 мая акция «Бессмертный полк» состоялась в Витебске, хотя и не была согласована городскими властями. Участники прошли с портретами своих предков порядка 150 метров.

Власти Минска согласовали «Бессмертному полку» сразу два маршрута, но организаторы были вынуждены выбрать короткий (всего 251 м). Это связано с тем, что на длинном маршруте необходимо было оплатить услуги полиции. Счет оказался неподъемным.

В Минске и Витибске в шествиях приняло участие по тысяче человек. Кроме того, как сообщают пользователи соцсетей, в провинциальных белорусских городах власти не препятствовали прохождению «Бессмертных полков».

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