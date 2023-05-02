В Белоруссии прошло секретное совещание по борьбе с террористами и диверсантами

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел сегодня совещание с силовиками «под грифом совершенно секретно».

Об этом сообщает его пресс-служба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обстановка вокруг Беларуси – сложная. Вблизи границ наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе. Отложить совещание мы не могли: обстановка нас заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились», – приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Несмотря на то, что совещание было секретным, силовики прокомментировали его журналистам.

«Мы прогнозируем значительную эскалацию по периметру нашей страны. Это связано с темой боевых действий на южных направлениях. С этим все сейчас связано. Второе, это непрекращающиеся попытки дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это планируют центры за границей под контролем кураторов. Планируется ряд серьезных акций на нашей территории. Спонсоры не дают другой возможности тем, кто попал от них в зависимость. Это и физические лица, и спецслужбы», – сказал председатель КГБ Иван Тертель.

По его словам сейчас КГБ проводит «тихую работу» по предотвращению терактов, о результатах которой в ближайшее время отчитается.

«К сожалению, не все наши граждане осознают опасность. Будут приняты меры по ужесточению контрразведывательного режима для того, чтобы работать на упреждение и профилактику и не допустить того, что происходит рядом с нами», – сказал Тертель.

Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо сообщил об увеличении числа маневренных групп на украинской и польской границе. Они будут дежурить до осени.

«Граница – это живой организм. И обстановка на границе в зимний и летний период разная. Если зимой участки были непроходимы или трудно проходимы, то весной и летом они оголяются», – пояснил Лаппо.