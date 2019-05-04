04.05.2019, Минск, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Одесса, Происшествия, Украина
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В Белоруссии пытались помешать акции в память о погибших в Одессе

В Минске возле посольства Украины пытались препятствовать участникам акции в память об одесситах, убитых 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов, рассказал один из организаторов Артем Агафонов.

«В день пятилетия одесской трагедии почтили память заживо сожженных героев. Приложим все усилия для того, чтобы ничего подобного не произошло в нашей Беларуси. Цветы долго не пролежали. Белорусский милиционер появился через минуту и пытался помешать, но только на словах и не очень настойчиво, держал себя в рамках. Потом за оградой появился украинский охранник и сказал, что нас зафиксировал», – рассказал Агафонов в своем блоге.

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Он уточнил, что белорусский милиционер вел себя корректно, в отличие от охранника украинского посольства, который в итоге и убрал цветы.

По словам Агафонова, сначала милиционер сказал «что-то про нарушение законодательства, на что я ответил, что являюсь гражданином РБ, нахожусь на белорусской территории и белорусские законы не нарушаю».

«Потом попросил убрать цветы, на что получил предложение сделать это самостоятельно… Там был вполне интеллигентного вида милиционер, который сам явно был не в восторге от этой ситуации и своей роли в ней. Об охраннике этого не скажешь. Такой ненависти к себе я давно не видел… Он был на своей территории. Из-за забора гавкал», – рассказал общественник.

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