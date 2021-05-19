В Белоруссии разбился военный самолет
Военный самолет врезался в частный жилой дом в белорусском городе Барановичи, экипаж погиб.
Об этом сообщает местная газета «Наш край», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Утверждается, что крушение произошло при взлете.
Министерство обороны Белоруссии уточняет, что разбился самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130.
«При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли. Других жертв и разрушений нет», – говорится в официальном сообщении.
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