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19.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Происшествия
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В Белоруссии разбился военный самолет

Военный самолет врезался в частный жилой дом в белорусском городе Барановичи, экипаж погиб. Об...

Военный самолет врезался в частный жилой дом в белорусском городе Барановичи, экипаж погиб.

Об этом сообщает местная газета «Наш край», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Утверждается, что крушение произошло при взлете.

Министерство обороны Белоруссии уточняет, что разбился самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130.

«При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта.  Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли. Других жертв и разрушений нет», – говорится в официальном сообщении.


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