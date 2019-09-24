В Белоруссии разработали летающий РПГ

24.09.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусские оборонные предприятия ведут разработки в области беспилотной авиации.

Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1» рассказал глава Госкомвоенпрома Белоруссии Роман Головченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди беспилотников, которые мы демонстрировали, есть, как мы его называем, летающий РПГ – дроны, которые сбрасывают осколочные гранаты. Они уже доведены до требуемого состояния. Идет тренировка и подготовка боевых расчетов. Сейчас больше уже соревнуемся или изучаем тактику применения: как правильно заходить на цель, как правильно ее поражать», – сказал Головченко.

По его словам, в прошлом году военные продемонстрировали наработки президенту Белоруссии Александру Лукашенко и получили «инструкции, как развиваться дальше, что дорабатывать по ударным беспилотникам».

Кроме того, по его словам белорусское КБ «Радар» разрабатывает системы противодействия беспилотным летательным аппаратам.

«Это один из мировых лидеров по радиоэлектронному подавлению и противодействию беспилотникам. Есть очень тонкие технологии. Мы адаптируемся под потребности заказчика: от охраны частной жизни до военного применения», – сказал Головченко.

Он сообщил, что Белоруссия готовится поставлять такие системы в страны Ближнего Востока.