В Белоруссии РФ создает прецедент купирования в зародыше «цветной революции»

22.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Москва извлекла уроки из украинского майдана и сегодня в похожей ситуации на белорусском направлении действует гораздо более эффективно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет кандидат психологических наук, историк Максим Артемьев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

События 2014 года на Украине он называет «геполитическим поражением» и «тяжелым уроком» для властей РФ.

«Москва тогда показала, что не готова к активной дипломатии и работе на опережение. Нынешний кризис в Белоруссии демонстрирует, что определенные уроки извлечены, и сегодня Кремль готов применять и «мягкую силу», и оказывать своему клиенту многостороннюю помощь, не упуская инициативы, но при этом действуя не на виду», – считает Артемьев.

Он обращает внимание, что заигрывание с национализмом и антироссийская риторика не помогли президенту РБ Александру Лукашенко заручиться поддержкой прозападной публики, после чего пришлось звонить российскому лидеру Владимиру Путину.

«Москва выдержала паузу. Владимир Путин долгое время вообще избегал делать каких-либо заявления о ситуации в Белоруссии. Но, как теперь становится ясно, оперативные меры были приняты незамедлительно. Резкое изменение пиар-политики Лукашенко следует связать именно с российским содействием и участием», – пишет эксперт.

По его словам, российское содействие заключается не только в нахождении удачных пиар-ходов для президента Белоруссии, но и предлагает перспективную программу на будущее – готовность к переменам, конституционной реформе и даже перевыборам.

При этом автор не исключает, что если Лукашенко укрепит свои позиции, то снова начнет дрейф от России.

«В Кремле, разумеется, не питают иллюзий на этот счет. Там решают свои текущие проблемы – недопущение «потери» Белоруссии, подобной «потери» Украины в 2014-м, когда пришлось компенсировать политический провал силовыми действиями с тяжелыми дипломатическими последствиями. Важно также создание прецедента купирования цветной революции в зародыше – того, что прежде никогда не удавалось», – резюмировал Артемьев.