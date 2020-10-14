В Белоруссии Россия не опустится до грязных методов США – Лавров  

14.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Россия не должна опускаться и принимать на вооружение грязные беспринципные методы США, которыми широко пользуется Вашингтон для достижения своих целей на территории других стран.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ведущим российским радиостанциям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе интервью российский телеведущий Роман Бабаян задал вопрос о готовности России к новой попытке госпереворота в Белоруссии.

«Мы, в принципе, готовы к тому, что в Белоруссии может поменяться власть? У нас есть какой-то запасной вариант, кроме Александра Григорьевича Лукашенко? Потому что мы очень часто сталкиваемся с тем, что меняется власть в результате определённых событий – где-то революция, где-то ещё что-то – а мы потом оказываемся без запасного варианта и не знаем, что делать», – спросил Бабаян.

На это Сергей Лавров ответил, что России в защите своих интересов не следует опускаться до методов США.

«Я считаю, что мы, конечно, должны видеть картину на всех направлениях, которые окружают РФ, тем более в странах, ближайших союзниках России. Мы долгие годы, столетия жили в одном государстве.

Но при этом мы не должны вести себя как ведут себя те же американцы. Я с этим согласиться не могу, они ведут себя грубо, невежливо, беспардонно, хотя всех пытаются уважать право каждого народа самому формировать свою судьбу. Они это право пытаются формировать через свои посольства, как это было в Киеве в ходе двух майданов – все прекрасно знают, где и в каком количестве там расположены в официальных правительственных зданиях и представители ФБР, и ЦРУ. Они также сейчас делают в Молдавии, они продвигают свои интересы и в республиках Закавказья», – сказал он.

Глава МИД РФ добавил, что Россия должна выстраивать доверительные отношения со своими союзниками, а касательно Минска – Москва всячески поддерживает инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко по проведению Конституционной реформы.

«Но я убеждён, что мы такого рода методами действовать не должны. Мы должны видеть перспективу развития наших союзников, должны видеть те шаги, которые нам позволят сохранить хорошие и взаимовыгодные отношения с ними независимо от того, как будут развиваться внутриполитические события.

Что касается Белоруссии – я убеждён, что наша линия поддержки Конституционной реформы, которую сейчас впервые предложена президентом Лукашенко, и которую мы видим как хорошую возможность завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда вошли бы все общеполитические силы – мне кажется, сейчас эта линия наиболее оптимальна», – резюмировал Лавров.