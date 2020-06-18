18.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
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В Белоруссии собираются раскрыть «все схемы» «Газпрома» и Кремля


Расследование дела экс-банкира Виктора Бабарико позволит выйти на «его кукловодов» из корпорации «Газпром» «и выше».

Об этом заявил глава комитета государственного контроля (КГК) Иван Тертель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы, в свою очередь, знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в “Газпроме”, а, может быть, и выше», – цитирует Тертеля БелТА.

Глава КГК заявил, что расследование никак не связанно с предвыборной президентской кампанией, в которой решил принять участие Бабрико.

Его обвиняют в финансовых махинациях, совершенных в тот период, когда он возглавлял «Белгазпромбанк», принадлежащий «Газпрому» и «Газпромбанку».

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