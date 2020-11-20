В Белоруссии совершён теракт в отношении сотрудника МВД

20.11.2020, Москва, Елена Острякова

Автомобиль сотрудника милиции был взорван в белорусском Гродно минувшей ночью.

Об этом сообщает Следственный комитет Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Установлено, что неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий 41-летнему местному жителю. Непосредственно около автомобиля присутствовали следы горения. Установлены признаки взрыва в виде повреждения передней части транспортного средства.

Также повреждены три стоящих рядом автомобиля. Мужчина пояснил, что он действующий сотрудник милиции и ранее подробные данные о нем были размещены в одном из радикальных телеграмм-каналов», – говорится в сообщении.

Генпрокуратура Белоруссии квалифицирует взрыв автомобиля милиционера в Гродно как теракт.

Политолог Дмитрий Болкунец считает, что процесс атаки на правоохранителей в Белоруссии будет нарастать.

«Я не сторонник радикальных мер, но это повод охранникам режима задуматься. Процесс может носить массовый и неконтролируемый характер. В какой-то момент даже лидеры протеста не смогут остановить народный гнев», – написал провокатор в своем телеграм-канале.

Напомним, факты нападения на правоохранителей фиксируются в Белоруссии с октября. В Мозыре неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание отдела ГАИ.

В начале октября в Жодино 31-летний гражданин подпалил бутылку со смесью растворителя и бензина у дверей городской прокуратуры.

21 октября неизвестные подожгли автомобили на служебной стоянке у прокуратуры в Солигорске. Личные автомобили и дома милиционеров сжигали в Могилеве и в Волковыске. Сгорел дом в Молодечненском районе, в котором вырос командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба (ранее расписали подъезд его дома в столице).

В Ошмянском районе правоохранители провели обыск у 55-летнего мужчины, который в соцсетях призывал «штурмовать КГБ» и уничтожать имущество милиционеров. В доме оперативники нашли 9 банок пороха, 50 охотничьих и 20 мелкокалиберных патронов.

Фиксируются и другие случаи агрессии в отношении правоохранителей. В Гродно водитель сбил и провез на капоте милиционера, который просто попытался узнать, зачем неизвестный фотографировал его личный автомобиль.

В Минске парень распылил газовый баллончик в лицо патрульному, хотя тот не пытался с ним даже заговорить. В Полоцке вечером 27 октября мужчина обстрелял из пневматического пистолета авто Департамента охраны.

Напомним, что личные данные сотрудников милиции, прокуратуры, судей и их семей регулярно выкладываются в специализированных телеграм-каналах, которые владелец месенджера Павел Дуров отказывается закрывать.