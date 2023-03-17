В Белоруссии создают «Беркут», несмотря на разгон Беломайдана

Елена Острякова.  
17.03.2023 19:41
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Спецподразделение «Беркут» формируется на базе внутренних войск Белоруссии.

Об этом сообщил замглавы белорусского МВД Николай Карпенков, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спецподразделение «Беркут» формируется на базе внутренних войск Белоруссии. Об этом сообщил замглавы белорусского МВД...

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«Заканчивается его укомплектование, на контрактную службу сюда приходят военнослужащие, завершающие этой весной срочную военную службу в бригаде спецназа», – сказал Карпенков.

По его словам, первостепенной задачей «Беркута» будет борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.

«Стоит задача создать силы быстрого реагирования из подразделений спецназначения. Вооружить, оснастить, экипировать их и действовать мобильными подразделениями – точечно и очень эффективно. Движемся в этом направлении. Мы создали во всех наших бригадах и отдельных батальонах по всей стране три роты специального назначения и 12 взводов спецназначения. Провели сборы, боевое слаживание. Кроме того, планируется формирование за счет перераспределения наших ресурсов еще трех подразделений специального назначения – в Гомеле, Гродно и Бресте», – отметил Карпенков.

Во внутренних войсках Белоруссии уже есть два спецподраздерения «Смерч» и «Рысь».

«Легендарный правоохранительный бренд “Беркут” будет воссоздан в Беларуси. Кстати, в подразделениях ОМОНа служат несколько выходцев из украинского “Беркута”, для которых наша страна стала второй Родиной после государственного переворота в Украине. В 2020-ом году и в последующих событиях эти сотрудники зарекомендовали себя наилучшим образом», – написал в своем ТГ-канале белорусский политолог Александр Шпаковский.

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