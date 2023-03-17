В Белоруссии создают «Беркут», несмотря на разгон Беломайдана

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Спецподразделение «Беркут» формируется на базе внутренних войск Белоруссии.

Об этом сообщил замглавы белорусского МВД Николай Карпенков, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заканчивается его укомплектование, на контрактную службу сюда приходят военнослужащие, завершающие этой весной срочную военную службу в бригаде спецназа», – сказал Карпенков.

По его словам, первостепенной задачей «Беркута» будет борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.

«Стоит задача создать силы быстрого реагирования из подразделений спецназначения. Вооружить, оснастить, экипировать их и действовать мобильными подразделениями – точечно и очень эффективно. Движемся в этом направлении. Мы создали во всех наших бригадах и отдельных батальонах по всей стране три роты специального назначения и 12 взводов спецназначения. Провели сборы, боевое слаживание. Кроме того, планируется формирование за счет перераспределения наших ресурсов еще трех подразделений специального назначения – в Гомеле, Гродно и Бресте», – отметил Карпенков.

Во внутренних войсках Белоруссии уже есть два спецподраздерения «Смерч» и «Рысь».

«Легендарный правоохранительный бренд “Беркут” будет воссоздан в Беларуси. Кстати, в подразделениях ОМОНа служат несколько выходцев из украинского “Беркута”, для которых наша страна стала второй Родиной после государственного переворота в Украине. В 2020-ом году и в последующих событиях эти сотрудники зарекомендовали себя наилучшим образом», – написал в своем ТГ-канале белорусский политолог Александр Шпаковский.