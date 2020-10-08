В Белоруссии создают фейковую «русскую» партию

08.10.2020, Минск, Артем Агафонов

В последнее время тема создания в Белоруссии «русской патриотической партии» стала довольно активно раскручиваться. Причем, прежде всего, в самой России. В белорусских СМИ этой инициативе пока внимания уделяется немного. В своей предыдущей статье я уже высказал свое скептическое отношение к проекту такой политсилы, но сейчас решил остановиться поподробнее и постараться развеять могущие сложиться иллюзии.

Во-первых, создание партии сейчас только в планах. Сомневаюсь, что это объединение сейчас имеет вообще какой-то юридический статус. 27 октября состоялось всего лишь первое собрание того, что его лидер Петр Шапко назвал «Народно-патриотическим объединением «Родина». На собрании присутствовало 32 человека, что недостаточно не только для партии, но и для республиканского общественного объединения (по закону требуется не менее 50 учредителей), на основе которого они и собираются создавать партию. То есть, пока сделан первый шаг, но решимость у организаторов есть и, в случае поддержки со стороны власти, партию к парламентским выборам у них создать получится.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

И, судя по заявлениям лидеров этого «народно-патриотического движения», рассчитывают они именно на эту самую поддержку властей и прилагающийся к ней административный и финансовый ресурс. Потому что без него рассчитывать им особо не на что.

За короткое время они успели наговорить нелицеприятных вещей многим потенциальным союзникам – от Василия Заднепряного и Эльвиры Мирсалимовой из Республиканской партии труда и справедливости до НОДа, который во многом обеспечивал массовку на митингах «за Батьку» и обеспечил бы массовку им. Зато к самому «Батьке» они подчеркнуто лояльны.

Будь я на месте политтехнологов из администрации белорусского президента – такую поддержку бы им выделил. Обойдется недорого, зато можно будет «застолбить поляну». В обществе есть огромный запрос на консервативных пророссийских политиков, а эти ребята при небольшой медийной поддержке способны долго разглагольствовать о «единой Руси», русской идее, традиционных и семейных ценностях, Православии и справедливости, при этом заглушая голос реальных друзей России и уводя здоровые пророссийские силы за собой в тупик.

Ради такой услуги этой партии можно было бы выделить даже пару-тройку мест в белорусском парламенте, чтобы ребята выглядели пореспектабельнее и вещали поубедительнее.

Потому что по факту эта политическая сила не является пророссийской и направлена против реальной интеграции в рамках Союзного государства. Судите сами.

Вот так, например, в проекте их манифеста говорится о целях союза: «Безопасность и самостоятельность нашей земли, которую мы называем суверенитетом и независимостью, нам может дать только союз с нашими братскими народами. Чтобы быть хозяевами на своей земле, необходимо добиться суверенитета во всех областях жизнедеятельности общества, в том числе: в законодательстве, информационном поле, образовании, на правовом поле, во внешней и внутренней политике».

Союз и братство упоминаются по одному разу, но основная смысловая нагрузка приходится на слова «суверенитет», «самостоятельность», «независимость», «быть хозяевами».

Вместо унификации законодательства, единого экономического, политического, гуманитарного и информационного пространства, согласованной внешней политики декларируется их прямая противоположность. Какой смысл в таком союзе, когда на деле все врозь? Только в беспошлинном доступе к российскому рынку и российским преференциям, а также в российской защите от внешних посягательств?

Лидеры «народно-патриотического объединения» открыто заявляют, что их организация не является «про- РФовской». Тот очевидный и объективный факт, что Российская Федерация – это и есть Россия, и другой России в наше время не существует – это не для них. Они любят рассуждать об исторической России, цивилизационной модели и тому подобных материях, а существующая здесь и сейчас Российская Федерация – государство олигархическое, компрадорское и чуть ли не оккупированное.

Я понимаю, что такие настроения существуют и достаточно популярны. Я их не разделяю, но признаю, что они имеют право на существование. Только есть одно «но». Заниматься политикой с таким идейным багажом можно только в самой России. Становись частью России и прилагай усилия для того, чтобы сделать российское государство отвечающим твоим представлениям о нем. Это – внутренняя политика. Но нет, мы пойдем другим путем и будем, говоря о союзе, строить за счет союзной поддержки свое, очень суверенное и функционирующее на других принципах «образцовое» государство, которое будет конкурировать с самой Россией и влиять на российскую внутреннюю политику.

Так не бывает. Союз должен быть взаимовыгодным, а выгоды России в поддержке отгородившегося от нее «конкурента» нет никакой. Союз не может быть конкурентным, смысл союза – в солидарности.

Для того, чтобы конкурировать с Россией, нужно опираться на экономику, способную конкурировать с Россией, а не зависящую от нее чуть меньше, чем полностью.

Если Белоруссия находится вне России – перед ней не может стоять вопрос, за какую она Россию. Может стоять вопрос только «За или против России».

Вроде бы, прописные истины. Вроде бы, в руководстве движения есть неглупые люди, способные эти прописные истины осознать. Но что-то мешает. Может быть, розовые очки идеологии, а, может, – привычное «начальству – виднее», ведь все это – лишь новая редакция старой «знакокачественной» риторики.