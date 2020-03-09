В Белоруссии спешат отпраздновать победу над Россией

09.03.2020, Москва, Елена Острякова

Сегодняшнее падение мировых цен на нефть дает Белоруссии возможность договориться наконец с Россией о поставках нефти.

Об этом сегодня заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», – сказал Румас.

Обслуживающий президента Белоруссии политолог Александр Шпаковский отреагировал на новости про нефть постом «Вкусно!» в своем «фейсбуке». Когда подписчики указали ему на обвал белорусского рубля, начавшийся сегодня утром, политологу пришлось дать пояснения в комментарии.

«Вкусно» не значит полезно. А «обвал рубля» не всегда плохо. В частности для экспортеров. Естественно обвал нефтяных котировок как и истерия вокруг коронавируса – симптомы очередной волны кризиса глобальной экономики, которая накроет и Беларусь. Но, думаю, что не сильно.

Доходность от всех шахер-махеров с нефтью для нас и так существенно снизилась. Повторения 2011 года не будет, ожидаю эффекта на уровне 2008 и 2015-го годов. Неприятно, но не смертельно», – пояснил Шпаковский.

Другой пролукашенковский политолог Алексей Дзермант считает, что для России сейчас стало выгодно заключить договор по нефти с Белоруссией на ее условиях.

«По уму надо было кому-то не пытаться нас нагнуть, а договориться, и сейчас для России надежный покупатель 18 млн тонн нефти был бы вовсе нелишним», – написал Дзермант в своем телеграм-канале.

Более осторожен в прогнозах бежавший из Белоруссии на Украину либеральный политолог Игорь Тышкевич.

«Бросать чепчики рано. При 25 (долларах за баррель – ред.) РФ вытягивает 4-5 лет на резервах. Это означает, что Москва будет спешить с внешнеполитическими комбинациями. В краткосрочной перспективе цена упадёт ещё больше. Вопрос в том, как будут развиваться события летом-осенью», – написал Тышкевич в соцсети.