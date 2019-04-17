В Белоруссии священник не позволил местным нацистам глумиться над экспозицией севастопольского монастыря

17.04.2019, Москва, Елена Острякова

Духовник расположенного под Минском Свято-Елизаветинского монастыря Андрей Лемешонок отказал журналистке местного националистического издания «Новы Час» («Новое время»), которая требовала представить экспозицию севастопольского Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря как украинскую.

«Я не буду с Вами спорить и много говорить. Но я Вам скажу, что Крым был есть и будет частью России», – ответил священник на официальный запрос журналистки, направленный в монастырь.

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Экспозиция крымского монастыря была представлена на выставке в столице Белоруссии в рамках православного фестиваля «Радость», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

Ранее националисты ресурса «Новы Час» травили сына священника Дмитрия за то, что тот носит майки с надписью «Донецкая народна республика».