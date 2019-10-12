В Белоруссии тотальный страх перед российским ТВ спаял власть и оппозицию

12.10.2019, Минск, Артем Агафонов

Белорусские либералы – за цензуру. Для тех, кто живет реалиями позапрошлого века и помнит фразу «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать», это, конечно оксюморон. Но для тех, кто сейчас называет себя либералами, что в России, что в Белоруссии, это – норма.

В прозападно-оппозиционных кругах Белоруссии сейчас распространяется петиция, призывающая Министерство информации РБ убрать из телеэфира популярное ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Мотивируют необходимость цензуры солидарностью с бандеровской Украиной.

«Многочасовой поток лжи, ненависти адресован нашей соседке Украине. У нас добрососедские отношения с Украиной, программа Соловьева разжигает межнациональную рознь, наконец, в ней отсутствует белорусская повестка. Так что она делает в нашем эфире? Убрать ее технически не сложно, она последняя в сетке вещания. Нужна политическая воля и здравый смысл представителей власти», – говорится в обращении.

Текст, конечно, слабый. Во-первых, ложность утверждений и необоснованность критики украинского режима еще нужно доказать. По мне – так аргументация самого Соловьева и тех, кто его поддерживает, выглядит на порядок убедительней.

Во-вторых, в отличие от СМИ тех же белорусских либералов-западников, в его шоу присутствует настоящий плюрализм и острота дискуссии. Иногда даже чрезмерная.

В-третьих, что касается белорусской повестки – ее было бы неплохо и ввести. Хотя бы для контраста с весьма специфичным белорусским информационным пространством, которое почти полностью заполнено унылым официозом, псевдонезависимыми околовластными экспертами и откровенной русофобией прозападной оппозиции.

Показательна эволюция взглядов белорусских либералов (и примкнувших к ним социал-демократов – автором петиции является социал-демократ Сергей Марцелев).

Еще в 2010 году они радостно аплодировали каждому выпуску известного сериала НТВ «Крестный Батька» и сами охотно давали интервью российским журналистам, разоблачая грехи Лукашенко.

Но уже в 2014 году, после событий на Украине, установки резко поменялись. Тогда я сам был приглашен на ток-шоу вещающего на Белоруссию польского телеканала «Белсат», посвященное как раз «российской информационной войне» или чему-то в этом духе.

И был чуть ли не единственным, последовательно защищавшим свободу слова от ее бывших защитников. Остальные либо призывали ввести цензуру или бормотали что-то невнятное.

С тех пор в белорусской прозападной оппозиции сложился полный антироссийский консенсус. Финансируемые Америкой и Евросоюзом оппозиционеры постоянно твердят в финансируемых Америкой и Евросоюзом СМИ об опасности усиления российского влияния и устраивают травлю своих оппонентов за то, что те, якобы, «продались Москве». И им, пусть и не так агрессивно и открыто, но начинают поддакивать некоторые провластные политики и эксперты.

Что касается цензуры, введения которой добивается прозападная оппозиция, то с ней уже дела обстоят далеко не безоблачно. Тот же «Вечер с Соловьевым», хоть и идет на канале «РТР-Беларусь» (версия канала «Россия-1» с белорусской рекламой и частью контента), но время показа задвинуто на глубокую ночь.

Несколько лет назад этого было достаточно для того, чтобы изолировать большую часть аудитории от неудобного контента. Сейчас, когда у большинства телевидение уже цифровое и есть возможность просмотреть любую программу в удобное время, таких мер уже явно не хватает. Может, поэтому и завели речь о полном запрете.

Но ситуация с шоу Владимира Соловьева – еще «цветочки». Главный российский новостной телеканал «Россия 24» попросту не внесен в Список иностранных СМИ, получивших разрешение на распространение на территории РБ, утвержденный Министерством информации.

В белорусских условиях это означает запрет на трансляцию и серьезные проблемы для нарушивших его.

Разумеется, нормальной эта ситуация не является. И в повестке дня переговоров о белорусско-российской интеграции обязательно должен появиться пункт о едином информационном пространстве.

Иначе все усилия рано или поздно пойдут прахом.