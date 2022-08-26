В Белоруссии тоже поняли, что киевский режим необходимо добить

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Новости Украины

Если Россия согласится на переговоры с киевским режимом, он нападет на Белоруссию.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил белорусский политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это значит, что будет ощетинившийся режим с реваншистскими взглядами, который будет максимально накачиваться оружием. И будет попытка реванша рано или поздно. Более того, в такой ситуации мы будем самым слабым звеном. Чтобы укусить Россию, они будут бить по ее союзнику, надеясь, что у нас нет ни ядерного зонтика, ни соглашения. Мы в их понимании легкая добыча. Не 140-150 миллионов, как в России, а 9,5 миллионов. Государство более компактное, меньше, чем Украина. Проникновение сюда ДРГ или открытая агрессия намного легче с точки зрения киевского режима, чем сложная тактическая борьба с боеспособной огромнейшей российской армией», – сказал Петровский.

При этом он уверен, что переговоров Киева и Москвы не будет.

«Я думаю, что они не сядут за стол переговоров никогда. СВО закончится в Чопе, потому что главная задача России, чтобы Украина стала нейтральным государством. Киевский режим не готов к этому. С другой стороны, мы видим аппетиты Польши. Передача даже части Западной Украины Польше – это передача АЭС. На это Россия не пойдет. Поэтому спецоперация закончится в Чопе. Вопрос, когда она закончится», – сказал Петровский.