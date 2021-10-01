В Белоруссии удивились демаршу Пескова, вставшего на защиту «русофобского СМИ»

01.10.2021 18:29 (Мск), Москва, Елена Острякова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что блокировка сайта газеты «Комсомольская правда в Беларуси» нарушает свободу СМИ, и Кремль с такими действиями не согласен.

Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы категорически не согласны с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ. Россия ожидает, что белорусская сторона обеспечит условия для работы российских СМИ на территории страны», – сказал Песков.

Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту газеты «Комсомольская правда в Беларуси» 29 сентября. Поводом стала публикация, в которой оппозиционер, застреливший сотрудника КГБ представлен «хорошим человеком, боровшимся за правду».

«Комсомольская правда в Беларуси» никогда не скрывала своих симпатий к белорусской оппозиции. Еще задолго да начала Беломайдана газета популяризировала националистов и издевалась над погибшими соотечественниками, воевавшими на Донбассе.

Общественная организация «Ассоциация православных экспертов» обратилась к Пескову с призывом «почистить “пятую колонну” в российских СМИ».

«Эта дочка российского издания – занимает антироссийскую и антирусскую позицию. «Комсомольская правда в Белоруссии» была одним из основных рупоров польщизны и русофобии, прославляла Речь Посполитую, продвигала культ Радзивиллов, отражала позицию «свядомитов», поддерживала Латушко и Тихановскую и при этом выдавала себя за российское издание. Белорусская общественность неоднократно обращала внимание московской конторы «Комсомольской правды» на антироссийскую, антисоюзную и русофобскую информационную политику ее белорусской дочки, но все было бесполезно. Не было никакой реакции. И когда белорусские власти, наконец-то, прикрыли этот рупор гибридной войны против Союзного государства и Русского мира, то Дмитрий Песков выражает свое несогласие. Как говорится, бухнул в колокол, не посмотрев в святцы. Все это вызывает недоумение», – говорится в заявлении.