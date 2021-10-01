Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
01.10.2021 18:29 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, СМИ
Просмотров:

В Белоруссии удивились демаршу Пескова, вставшего на защиту «русофобского СМИ»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что блокировка сайта газеты «Комсомольская правда в Беларуси»...

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что блокировка сайта газеты «Комсомольская правда в Беларуси» нарушает свободу СМИ, и Кремль с такими действиями не согласен.

Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы категорически не согласны с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ. Россия ожидает, что белорусская сторона обеспечит условия для работы российских СМИ на территории страны», – сказал Песков.

Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту газеты «Комсомольская правда в Беларуси» 29 сентября. Поводом стала публикация, в которой оппозиционер, застреливший сотрудника КГБ представлен «хорошим человеком, боровшимся за правду».

«Комсомольская правда в Беларуси» никогда не скрывала своих симпатий к белорусской оппозиции. Еще задолго да начала Беломайдана газета популяризировала националистов и издевалась над погибшими соотечественниками, воевавшими на Донбассе.

Общественная организация «Ассоциация православных экспертов» обратилась к Пескову с призывом «почистить “пятую колонну” в российских СМИ».

«Эта дочка российского издания – занимает антироссийскую и антирусскую позицию. «Комсомольская правда в Белоруссии» была одним из основных рупоров польщизны и русофобии, прославляла Речь Посполитую, продвигала культ Радзивиллов, отражала позицию «свядомитов», поддерживала Латушко и Тихановскую и при этом выдавала себя за российское издание.

Белорусская общественность неоднократно обращала внимание московской конторы «Комсомольской правды» на антироссийскую, антисоюзную и русофобскую информационную политику ее белорусской дочки, но все было бесполезно. Не было никакой реакции.

И когда белорусские власти, наконец-то, прикрыли этот рупор гибридной войны против Союзного государства и Русского мира, то Дмитрий Песков выражает свое несогласие. Как говорится, бухнул в колокол, не посмотрев в святцы. Все это вызывает недоумение», – говорится в заявлении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть