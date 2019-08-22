В Белоруссии установили памятник предателю Православия

22.08.2019, Москва, Елена Острякова

Памятник литовскому политическому деятелю Льву Сапеги установили сегодня в Слониме. Об этом сообщает официальное государственное белорусское информагентство БелТА, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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Высота бронзовой статуи вместе с гранитным постаментом – выше 4 м. Авторы памятника скульпторы Иван Миско, Владимир Пипин и Сергей Логвин. Открытие было приурочено ко Дню белорусской письменности.

Лев Сапега был старостой Слонима в 16-м веке. При нем городу было присвоено Магдебургское право.

Сапега Родился в православной семье, но перешёл в кальвинизм, а в 1588 году принял католичество. Деятельно участвовал в подготовке Брестской унии 1596 о переводе белорусов в католичество, поддерживал её саму, но не жёсткие меры её претворения в жизнь.

Это не первый случай увековечивания литовских деятелей в Белоруссии. Недавно в городе Лида был установлен памятник князю Гедимину.

В белорусском курсе истории изучению Великого княжества Литовского уделено больше внимания, чем истории русских княжеств.