В Белоруссии установили памятник завоевателю Киева

14.08.2019, Москва, Елена Острякова

Памятник литовскому князю Гедимину был установлен на постамент в белорусском городе Лида.

Об этом сообщает газета «Принеманские вести», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Конкурс на лучший эскиз будущей скульптуры «Основатель замка – князь Гедимин» был объявлен Лидским райисполком еще в октябре 2017-го. Победителями стали Сергей Оганов и Ольга Нечай. Торжественное открытие памятника будет приурочено к празднованию Дня города в сентябре.

Гедимин считается основателем Вильнюса. В 1324 году он столкнулся с коалицией киевского, переяславского, черниговского и брянского князей, разгромил ее и занял Киев.

Последние годы в Белоруссии уделяется большое внимание истории Великого княжества литовского (ВКЛ). Об этом в интервью журналу «Огонек» рассказала студентка МГУ из Гродно Алена Тышкевич.

«Помню, как в школе мы детально изучали жизнеописания литовских князей, штудировали биографии их самих, жен, любовниц, детей, друзей, митрополитов и т.д. Но, как я выяснила недавно, оставляли без внимания все, что не относилось напрямую к истории ВКЛ. Например, представителей тех же литовских дворянских и даже княжеских родов, выбравших служение Москве.

Только в МГУ я узнала о Бельских, происходивших из рода Гедиминовичей и породнившихся с Рюриковичами, о Глинских, оказавшихся у московского трона благодаря матери Ивана Грозного, о Старицких, которые по женской линии происходили из рода Хованских — еще одних выходцев из ВКЛ и бывших главными соперниками Ивана IV за власть. А ведь были еще Мстиславские, Бабичевы, Пронские…

Но эта часть литовской истории почему-то в нашей школьной программе отсутствует. Равно как и полноценная история Киевской Руси», – рассказала девушка.