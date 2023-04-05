В Белоруссии утверждают, что московские журналисты помешали предотвратить убийство Татарского

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Связанный с беглым олигархом-иноагентом Михаилом Ходорковским и беглым экс-депутатом-экстремистом Ильей Пономаревым журналист Роман Попков дважды задерживался белорусскими правоохранителями в Минске в 2020 году во время беломайдана.

Уроженцу Белоруссии Попкову могли еще тогда присудить длительный тюремный срок. Однако за него вступилась российская общественность, в том числе провластные журналисты. Они потребовали выдачи всех своих коллег. В итоге Попкова просто выслали и запретили въезжать в Белоруссию 10 лет.

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Сейчас совершившая теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 42 человека и погиб военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, Дарья Трепова дала показания на Попкова. Она утверждает, что именно он попросил ее принести на встречу с военкором в кафе статуэтку с заложенной взрывчаткой.

Об этом напомнил белорусский тележурналист Григорий Азаренок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 20-м году у нас тут куролесили ваши знатно. Борзая Машка из Дождя, разные навальнисты, лесбуха дочь Ефремова и прочие “онижедети”. Был тут и этот самый Попков, тогда — МБХ Медиа, личинка Ходорковского. 27 августа 2020 года был задержан в Минске. А помните, что тогда было в российской тусовочке. Немедленно отпустить. Россиянин, журналист, руки прочь, колхозники. С Дона выдачи нет. Как посмели. Светоч, журналист. Задолбали и посольства, и МИД, и МВД, ну-ка немедля отдать и с попы пылинки сдуть. Помните, было такое? Ну, отпустили. 7 ноября был задержан снова. Получил 15 суток. Так снова заверещали в уютной ожиревшей Москве. Вам невдомёк было, с чем и как мы тут боремся. Под дорогие вина вы рассуждали о гуманизме. И требовали — отдавай! Ну, плюнули, опустили, выслали без права въезда на 10 лет. Ну как? Тины Канделаки, Тоевичи, Мамонты и прочие светочи? Может лучше ему было бы гнить в белорусской тюрьме? Был бы жив Владлен. Довольны?», – сказал Азаренок в своем видеоблоге.