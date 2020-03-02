В Белоруссии утверждают, что создали свой «Бук» не хуже российского «С-300»

02.03.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские военные испытали в полете зенитную управляемую ракету для комплекса «Бук-МБ», который, как утверждает телеканал «Беларусь-1», сопоставим по характеристикам с российским С-300 и американским «Пэтриот».

«Ракета изготовлена с применением композитных материалов. Особую гордость составляет активная головка самонаведения, которая позволяет при постановке помех полностью выполнять задачи по радиоперехвату. Дальность перехвата до 70 км. ЗРК «Бук-МБ» современный комплекс, который соответствует лучшим мировым аналогам», – заявил директор компании-разработчика Геннадий Кирячок.

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Председатель государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Роман Головченко считает, что создание ракеты для ЗРК – второе по важности событие для Белоруссии после создания совместно с Китаем ракетных систем залпового огня «Полонез».

«Но здесь ракета на порядок сложнее, и степень локализации гораздо глубже. Это не только военная, но и технологическая безопасность. Мы становимся обладателями высоких технологий, вступая в клуб ракетных стран, число которых порядка десятка. Это очень серьезный этап в развитии белорусского ракетостроения», – похвалился Головченко.

Пока были испытаны только летные качества ракеты. Ожидается, что боевая стрельба состоится в конце года. В ходе учений была также впервые испытана РЛС-150 с фазированной антенной решеткой, которая «способна обнаруживать цели на расстоянии до 130 км».

Ранее российский военный эксперт Александр Фадеев утверждал, что Белоруссия с 2014 года сворачивает военно-стратегическое сотрудничество с Россией, переориентируясь на создание вооружений в кооперации с другими странами, начиная со стрелкового оружия и заканчивая белорусско-украинскими гранатометами.

Белоруссия уже поставила системы «Полонез» в Азербайджан, не согласовав этот шаг с Россией.