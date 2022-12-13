В Белоруссии – внезапная проверка боевой готовности. Из Киева – матерные угрозы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Внезапная проверка боевой готовности начата сегодня в белорусских вооруженных силах по поручению президента.

«Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина», – говорится в сообщении Минобороны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В Киеве, где в последние недели СМИ предупреждали о возможной угрозе новой попытки штурма украинской столицы со стороны Белоруссии, известие о маневрах встретили с нескрываемым раздражением.

«…Захотелось получить п@зды! Беларусы, начинайте готовить мусорные пакеты. Скоро будет дефицит», – грозит киевский политолог Юрий Романенко.

Ему вторит бежавший на Запад либеральный политолог Станислав Белковский.

«Беларусь, возможно, начала подготовку к вторжению на Украину», – написал он, предположив, что, как минимум, задача Минска – «не допустить масштабного (контр)наступления ВСУ в Запорожской области; для чего надо сковать большую украинскую группировку на северной границе».









Истерика украинцев напрасна, считает обозреватель Борис Рожин.

«На текущем этапе действия ВС Белоруссии носят строго оборонительный характер. Каких-то признаков монтирования ударной группировки для наступления на Украину не наблюдается. Даже по западным оценкам», – напоминает он.

Проверка белорусской армии – сигнал, прежде всего, Польше, а не Украине, полагает журналист Константин Придыбайло.

«Помимо того, что страны НАТО имеют 25 тыс. солдат у границ с Беларусью, не стоит забывать, что эти же страны поддерживали и организовывали попытку госпереворота, в том числе с применением силового метода. Что ещё делать Беларуси, если не быть готовой к очередной возможной провокации?» – пишет он.

Тем не менее, сигнал Польше отправляется в связи с событиями на Украине, уверен обозреватель Михаил Онуфриенко.

«Это значит, что руководителям государств в Москве и Минске на стол легла развединформация о готовности Запада официально объявить о своем вмешательстве в конфликт с укрорейхом. Полностью – как НАТО, что менее вероятно, или частично, как «многонациональные силы», в основном польские, подкрепленные прибалтами-румынами-словаками, одним словом теми, кого не жалко», – рассуждает он.