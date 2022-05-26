В Белоруссии восстановили бюст Чапаева, снесённый по требованию националистов

26.05.2022  02:35 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Общество


Бюст Василия Чапаева вернули на место в белорусском городе Гродно. Место вокруг памятника уже облагораживается.

Об этом сообщает местный сайт Hrodna life, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бюст Василия Чапаева вернули на место в белорусском городе Гродно. Место вокруг памятника уже...

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Памятник был демонтирован в 2019 году якобы на реконструкцию, но белорусские националисты собирались заменить его на бюст поэта Михася Василька. Памятник Чапаеву  планировали передать в историко-археологический музей, но в итоге он хранился на одном из складов ЖКХ. Переговоры российских дипломатов по поводу восстановления монумента с городскими властями результата не дали.

Тогда внучатая племянница Чапаева Марина Чапаева обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой передать памятник в Россию.

«Генеральная прокуратура России направила мое обращение в Генпрокуратуру Беларуси о демонтаже бюста Василия Чапаева в городе Гродно. В прошлом году его по-варварски отбойными молотками снесли, якобы для реставрации по требованию ваших националистов из «Молодого фронта». Прошу вас сделать великодушный жест и передать бюст Чапаева в Россию», – писала Чапаева.

Российский политолог Александр Носович считает, что эта история должна стать модельной.

«Как минимум для Украины, как максимум – для Прибалтики с Польшей. Все, что они там осквернили, снесли и сожгли, они все восстановят после победы России», – написал он в своем ТГ-канале.

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