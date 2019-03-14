В Белоруссии вскрылась польская медиа-агентура

14.03.2019, Минск, Максим Карпенко

В Белоруссии вскрылись финансируемые Варшавой СМИ и “независимые блогеры”, работающие на отрыв бывшей советской республики от Русского мира. Это произошло после решения властей Польши по реабилитации польского националиста, военного преступника Ромуальда Райса, в годы Великой Отечественной войны и после нее участвовавшего в геноциде белорусского населения и воевавшего в Армии Крайовой.

Об инциденте в своем блоге политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В Польше реабилитировали Ромуальда Райса – персонажа, который в 1946 году уничтожал белорусские деревни. Его действия в свое время признали геноцидом, а теперь решили что борьба за независимость Польши от большевиков важнее жизни пары десятков белорусов.

В данном случае интересны не действия Варшавы, а медиа-отражение внутри самой Беларуси.

Государственные медиа разразились гневными отповедями с поисками исторической правды.

А как ведут себя наиболее прогрессивные медиа – все эти телеграмм- и ютуб-каналы, модные блогеры, борцы за демократию и против российской агрессии?

Реакция простая – не замечают и молчат. Морозятся, короче. Это говорит о том, что большинство белорусских «новых медиа» прямо или косвенно продюсируются из Варшавы.

Естественно, никто на пана не посмеет голос поднять. Все эти модные блогеры, ютуберы, по сути, своей являются медиа-коллаборантами.

Тенденции были понятны и раньше. Просто случай с Райсом очень четко показал, кто есть кто в республике.

Либо можно предположить, что поколению «30-» белорусов глубоко плевать на вопросы о геноциде их предков. В таком случае ситуация ещё хуже, чем попадание медиа-сферы под внешнее управление из Варшавы», – отмечает Уралов.

Напомним, что Ромуальд Райс, известный также под кличкой «Бурый», руководил в январе-феврале 1956 года бандой, которая убила 79 белорусов и сожгла несколько деревень. Группировка Райса занималась выявлением и уничтожением оперативных групп НКВД и польской милиции. В ноябре 48-го года Райс был арестован, через год приговорен к смертной казни. 30 декабря 1949 года приговор был исполнен.