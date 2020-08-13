В Белоруссии заблокирован доступ к «ПолитНавигатору»

13.08.2020

Сайт «ПолитНавигатора» politnavigator.net с сегодняшнего дня стал недоступен в Белоруссии. Об этом редакции сообщили читатели, проживающие в союзной республике, информация о блокировке также подтверждается проверкой на Интернет-сервисах.

Для белорусских читателей пока что остаётся доступным зеркало Politnavigator.news

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Ранее сообщалось, что власти Белоруссии ввели цензуру программ российских федеральных каналов – в частности, Минск вырезал из трансляции ток-шоу Владимира Соловьева, участники которого критиковали Александра Лукашенко за нарушение союзнических отношений с Москвой.

Блокировки «ПолитНавигатора» за критику бандеровского режима также неоднократно требовала СБУ и отвечающее за госпропаганду министерство информации Украины. Интересно, что ограничения к доступу ресурса на Украине ужесточились именно после прихода к власти Владимира Зеленского – при Петре Порошенко часть провайдеров продолжали игнорировать запрет.

Украинские СМИ публиковали инструкции для обхода цензуры в Интернете.

Жители Белоруссии и Украины могут легко обойти цензуру, бесплатно установив специальные программы на свои компьютеры, телефоны или планшеты.

Одна из самых простых в установке – бесплатная программа Psiphon.

Ещё одна простая программа – Zenmate (для просмотра СМИ достаточно установки бесплатной версии).