В Белоруссии задержали главного конкурента Лукашенко

18.06.2020, Москва, Елена Острякова

Экс-банкир Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК).

Об этом сообщило белорусское государственное телевидение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основная цель «визита» – проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по «Белгазпромбанку». При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания», – говорится в сообщении телеграм-канала БелТВ ATN_News.

Ранее штаб Бабарико распространил информацию о том, что Виктор и Эдуард поехали сдавать подписи, собранные в поддержку экс-банкира как кандидата в президенты, но перестали выходить на связь.

Официальной информации КГК о процессуальном статусе пока нет. Адвокатов экс-банкира не пустили, чтобы они могли присутствовать на допросе

«Мы намерены подать жалобу на незаконное задержание! Просим вас допустить адвокатов Виктора Бабарико в здание! Вы обязаны принять жалобу» — обратился через стекло к сотрудникам КГК адвокат Дмитрий Лоевский.

Адвокаты отправили на почту ДФР и КГК уведомление о принятии защиты, но ответа нет. Жалобу на задержание подать тоже не удается. Адвокат уверен, что Бабарико нечего скрывать, но давать показания без адвоката он не будет.

Как сообщает «Спутник Беларусь», в загородном особняке Бабарико проходят обыски. Обстановка в целом спокойная.

Штаб Бабаико утверждает, что на сегодняшний день он собрал 425 тыс подписей, это самое большое количество среди альтернативных кандидатов.

Вчера был заблокирован расчетный счет, на котором находился избирательный фонд Бабарико.

13 июня глава комитета государственного контроля Белоруссии Иван Тертель рассказал о причастности Бабарико к «противоправной деятельности» «Белгазпромбанка», который он возглавлял до недавнего времени.

Бабарико в интервью «Дойче велли» заявил, что намерен продолжить участие в выборах, даже если будет арестован.