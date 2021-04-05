В Белоруссии задержали упортого беломайданщика из РФ и его пьяного «побратима» с топором

05.04.2021, Минск, Игорь Петров

Правоохранители Белоруссии задержали гражданина России, которые ранее привлекался к ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях беломайданщиков.

Об этом на своем канале Ютуб сообщает МВД Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Задержанный имел вид на жительство в Белоруссии. Он был ранее выслан из страны 26 ноября, но 17 марта 2021 года вновь въехал в страну. Как сообщает МВД Белоруссии, теперь он стал фигурантом уголовного дела.

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Кроме того, в Бресте задержан прохожий, который шел с красно-белым флагом, накинув его на плечи. У задержанного при себе была недопитая бутылка пива, смартфон и топор.

Как пояснил задержанный, он около года назад привлекался к ответственности по ст. 205 ч.2 (кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище) и был приговорен к условному наказанию.

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