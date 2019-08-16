В Белоруссии запущен конвейер дерусификации

16.08.2019, Минск, Артем Агафонов

Про «мягкую белорусизацию» в Белоруссии, которую правильнее было бы назвать дерусификацией, уже написаны, наверное, гигабайты текстов. Говорил про нее и российский посол Михаил Бабич, пришедшийся не ко двору в Минске.

Проблема хорошо известна – из публичного пространства в государства с практически стопроцентно русскоязычным населением и считающегося главным союзником России на постсоветском пространстве вот уже несколько лет последовательно вытесняется русский язык. Этому не мешает ни его конституционный статус одного из государственных, ни воля белорусского народа, более 80 процентов которого на референдуме 1995 года проголосовало за равноправие русского и белорусского языков.

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Дошло до того, что в Минске нужно очень постараться, чтобы найти на доме адресную табличку или дорожный указатель на «великом и могучем». Зато вместо него вводится «латинка» – практически нечитаемая ни для большинства иностранцев, ни для самих белорусов запись белорусских слов латинскими буквами.

Даже китайский язык на таких табличках в Минске встречается чаще русского. В других белорусских городах ситуация может отличаться, но общая тенденция на дерусификацию прослеживается четко.

Обращения в различные государственные органы с просьбой исправить ситуацию и вернуть язык большинства в городскую топонимику обычно заканчиваются ничем. Зато по обращениям националистов, требующих противоположного, часто принимаются положительные решения. И само написание подобных обращений националистами поставлено на поток и только набирает обороты.

О масштабах этого явления и о том, как работает «фабрика доносов», организованная белорусскими националистами – «змагарами» можно судить по статье в «Нашей Ниве», одном из самых влиятельных националистических СМИ. Уже в самом заголовке статьи «Активисты Случак и Нагорная методично «меняют» дорожные знаки на легитимные, с надписями на белорусском языке» содержится ложь. Националистическое издание пытается донести до аудитории утверждение о «нелегитимности» использования русского языка. В белорусскоязычной версии статьи и вовсе используется слово «правильные». Как будто бы им решать, использование какого языка правильно, а какого – нет!

Было…

Стало.

На самом деле никакого ограничения на использование русского языка в дорожных знаках нет. Легитимны оба варианта. Действующий госстандарт СТБ 1140-99 говорит это четко и недвусмысленно – надписи на знаках должны наноситься на белорусском или русском языке. Хоть документ и содержит сомнительную приписку «предпочтительно на белорусском», но ни о каком запрете на русскоязычные надписи речи не идет. Более того, тот же стандарт устанавливает и правила сокращения для обоих государственных языков и правила транслитерации (кстати, близкие к привычному для всего мира английскому и весьма далекие от экзотической змагарской «латинки», расползающейся сейчас повсюду)

Но, тем не менее, знаки меняют. И именно методично. Упомянутые Игорь Случак и Алина Нагорная – это не активисты-одиночки, хотя тот же Случак и прославился тем, что пишет жалобы тысячами и присвоил себе звание «языкового инспектора». Они теперь руководители мощной кампании «Умовы для мовы» («Условия для языка»). У них есть сайт, на котором опубликованы образцы жалоб на любой вкус и случай жизни, они проводят тренинги, сотрудничают с писателем-националистом Орловым и разыгрывают среди жалобщиков его книги. По словам Случака, почти каждый день им пишут авторы новых и новых жалоб.

Вот так и работает механизм дерусификации в Белоруссии. Националисты запустили конвейер обращений в госорганы. Последние, хоть националисты и апеллируют к несуществующим правовым нормам, но, как правило идут им навстречу. Официоз молчит и делает вид, что ничего не происходит, а провластные эксперты критикуют не националистов, а немногих граждан, пытающихся им противостоять.