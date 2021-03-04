Новые декорации Лукашенко: «Ябатьки», карманные змагары и русофилы

04.03.2021, Минск, Артём Агафонов

Политический ландшафт Белоруссии начнет кардинально меняться уже в ближайшие недели. Очень скоро республика может получить то, чего у нее не было никогда – партию власти. Поскольку конституционная реформа требует усиления роли партий, заодно могут быть созданы контролируемые властями прозападные оппозиционеры, а также русофилы. Все они будут играть роль декораций в спектакле Александра Лукашенко, демонстрируя готовность к реформам и диалогу, обещанные Батькой в прошлом году после выступлений Беломайдана.

…В среду вечером заместитель председателя крупнейшего в республике общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько в вечернем эфире государственного телеканала ОНТ объявил, что уже в четверг состоится заседание Президиума Республиканского совета «Белой Руси», на котором будет рассматриваться (и не приходится сомневаться, что будет рассмотрен положительно) вопрос о партийном строительстве.

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«Белая Русь» была создана в 2007 году и по состоянию на начало 2021 года насчитывает более 188 тысяч человек. Членами «Белой Руси» является основная часть чиновников и руководителей госпредприятий, периодически возникали никого не удивлявшие скандалы, связанные с «добровольно-принудительным» пополнением рядов общественного объединения.

Cлухи о том, что «Белая Русь» будет преобразована в полноценную «партию власти» ходили все время ее существования. Иногда даже в самой «Белой Руси» намечались осторожные телодвижения в этом направлении. Но в таких случаях все пресекалось на самом верху.

Лукашенко никогда не любил партии. Об этом говорит хотя бы тот факт, что последняя официальная регистрация политической партии состоялась в 2000 году, и некоторые инициативы с тех пор десятилетиями существуют в формате оргкомитета, не способные преодолеть сопротивление Минюста.

Свою партию Лукашенко тоже до последнего создавать не торопился, видимо, не желая создавать в Белоруссии еще один управленческий контур в виде партноменклатуры. «Руководящую и направляющую роль» Александр Григорьевич оставлял только за самим собой.

Судя по всему, «Белая Русь», не будучи «партией власти», изначально создавалась, как ее заготовка, которую можно в нужное время достать, быстро довести до готовности и использовать уже в новом качестве.

Для новой партии уже выбрано название – Партия народного единства. Если быть точным, речи о преобразовании «Белой Руси» в партию не идет. Она станет лишь основой для новой партии. В насквозь забюрократизированную и погрязшую в формализме организацию вольют «свежую кровь» в виде участников всевозможных автопробегов в поддержку Лукашенко, активистов пропрезидентских движений, журналистов, блогеров, знаменитостей… В общем, тех, кого в Белоруссии модно называть (а они и не против) «ябатьками».

Не исключено, что в Партию народного единства вольются и другие малочисленные пролукашенковские политсилы, от многих из которых остались лишь воспоминания и печать в сейфе у номинального председателя.

Разумеется, спешно создаваемой Партии народного единства в будущей политической системе Белоруссии уготована роль главной придворной партии, генеральная линия которой будет колебаться в унисон с президентской, но это еще не все новости белорусской политической кухни на сегодня.

В эфире того же телеканала сегодня бывший соратник Виктора Бабарико, а теперь директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский объявил о планах создания партии с позаимствованным у Новодворской названием «Демократический союз». Подобная склонность к хайпу на названиях вообще является фирменным стилем Воскресенского. Не исключено, что бывший скандальный бизнесмен, ввозивший в Россию санкционную молочку через фирму «Танкверт» (Россельхознадзор, возглавляемый тогда Сергеем Данквертом, юмор оценил), будет назначен в новой политической системе «главным по оппозиции».

По крайней мере, сам Воскресенский охарактеризовал свой проект так: «партия прежде всего будет основываться на активистах того протестного движения, которые вовремя остановились» и «изъявляют желание вернуться в легальную политическую деятельность».

В общем, хочешь заниматься легальной политической деятельностью – добро пожаловать к Воскресенскому. Не хочешь к Воскресенскому – ты нелегал».

Но и это – еще не все меню. Уже 6 марта состоится съезд «батькиных русофилов» (по выражению политолога Богдана Беспалько) из партии «Союз». Тоже учредительный. О нем постараюсь написать отдельно.

Впрочем, белорусская политика времен позднего Лукашенко – вещь непредсказуемая и, если с Партией народного единства все ясно, то с подбором декораций могут обойтись перехватом управления в существующих партиях. Сейчас этот процесс активно идёт в пророссийской РПТС, не все гладко в Республиканской партии, подозрительная турбулентность у либералов из Объединённой гражданской.