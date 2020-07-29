В Белоруссии заявили о задержании «российских боевиков». Ожидают ЧП и отмену выборов

29.07.2020, Москва, Елена Острякова

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 боевика российской ЧВК «Вагнер» сегодня ночью под Минском. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Об этом сообщает государственное информагентство БелТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белорусские правоохранительные органы получили информацию о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

«При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех – три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района», – говорится в сообщении.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория.

Агентство приводит список задержанных граждан РФ.

Близкий к администрации белорусского президента политолог Александр Шпаковский обещает развитие ситуации.

«Только что общался с одним из руководителей МВД. Подтверждаю. И это ещё не всё. В принципе ожидаемо», – написал Шпаковский всвоем «фейсбуке», посоветовав при этом журналистам дождаться официальных комментариев.

Сразу несколько анонимных телеграм-каналов написали о том, что в стране планируется введение чрезвычайного положения и отмена президентских выборов, намеченных на 9 августа.

Председатель движения «Гражданское согласие в Белоруссии» Артем Агафонов скептически оценивает эти слухи, но введению ЧП не удивится.

«В Белоруссии подобные информационные вбросы о боевиках, схронах с оружием и готовящихся провокациях и массовых беспорядках делаются далеко не в первый раз. Обычно они делаются перед президентскими выборами или крупными протестными акциями. На моей памяти их было несколько – от курьезной дохлой крысы, которой, по мнению белорусских спецслужб диверсанты должны были отравить минскую систему водоснабжения в 2006 году до загадочного джипа с оружием, якобы прорвавшегося через украинскую границу пару лет назад, но так больше нигде не фигурировавшего. Ни один из этих вбросов не дошел даже до суда.

Сомневаюсь, что сегодняшний случай не из этого ряда. Единственным отличием может быть то, что, в связи с изменившейся внешнеполитической конъюнктурой боевики могут быть названы российскими. Цель таких сливов тоже понятна – мобилизовать сторонников перед непопулярными действиями и оправдать «закручивание гаек». Сейчас в телеграм-каналах обсуждается версия о том, что это может быть информационной подготовкой к введению в Белоруссии режима чрезвычайного положения. Учитывая то, что избирательная кампания у нас в этот раз получилась особенно грязной, и были перейдены все «красные линии», я не удивлюсь и этому», – заявил Агафонов «ПолитНавигатору».

Напомним, что сейчас основная конкурентка Лукашенко на предстоящих выборах Светлана Тихановская собирает в ходе предвыборной кампании многолюдные митинги в белорусских городах. Американский журналист Франак Вечерка опубликовал в «фейсбуке» результаты опроса, проведенного россиянами, согласно которому у действующего президента сейчас 35% голосов, а у Тихановской 23,5%. Причем во втором туре их шансы практически равны.

Александр Лукашенко посетил обе белорусские бригады спецназа, выступил перед военными и заявил, что они будут задействованы в разгонах протестов. Упомянул президент и о бойцах ЧВК, которые могут появиться в Белоруссии.