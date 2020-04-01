В Белоруссии ждут российские войска в Минске перед президентскими выборами

01.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президентские выборы в Белоруссии состоятся, несмотря на эпидемию коронавируса.

Об этом на встрече с председателем белорусского сената Натальей Качановой заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот вопрос никуда не уйдет. Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить их, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают. Как нас в советское время учили, если вам что-то из-за бугра советуют, сделайте наоборот. Я не исхожу из этой формулы, но всегда настораживает», – сказал Лукашенко.

Ожидается, что точную дату выборов белорусский президент назовет 17 апреля, когда будет обращаться с посланием к парламенту. Наиболее вероятным сроком выборов называют 5 июля.

Двумя месяцами раньше в Белоруссии состоится еще одно более массовое мероприятие – парад в честь Дня Победы. Подготовка к нему идет полным ходом.

Как сообщает белорусское министерство обороны, личный состав частей-участников тренируется трижды в неделю: пешая колонна – на плацу Минской военной комендатуры, механизированная колонна – на аэродроме «Липки».

На 5 и 7 мая спланированы генеральные тренировки в Минске. Очевидно, что зрителей наберется немало.

В составе пешей колонны парада пройдут 22 парадных расчета. В министерстве уверены, что помимо 20 белорусских расчетов в параде примут участие российский и китайский расчеты. Кроме того запланировано участие 2 парадных расчета РФ в составе механизированной колонны: БТР-82А и «Искандер».

Белорусских расчетов будет 16. В составе воздушного эшелона над городом пролетит 42 воздушных судна: 34 от Республики Беларусь и 8 от Российской Федерации.