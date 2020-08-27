27.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Происшествия, Сюжет дня
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В Белоруссии женщина в одиночку разогнала оппозиционный митинг


Женщина разогнала митинг белорусской оппозиции в несколько сот человек, собравшийся у Вечного огня в Гродно, помахав перед ними флагом в цветах Георгиевской ленты, который использует организация «Национально-освободительное движение» (НОД).

Гродненских членов НОД возмутило, что оппозиция проводит свою акцию у Вечного огня, размахивая националистическими бело-красными флагами, которые использовали коллаборационисты в годы фашистской оккупации.

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Сначала на «трибуну» к оппозиционерам вышел мужчина с государственным красно-зеленым флагом. На него не обратили внимания, поскольку последние дни оппозиционеры, «чтобы не раскалывать страну», сами используют эту символику.

Но когда к Вечному огню вышла женщина с флагом в цветах георгиевской ленты, произошло нечто мистическое. Оппозиционеры, ругаясь и крича, стали отступать. Через несколько минут площадка перед памятником опустела.

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