В Белоруссию – на резиновой лодке: в Черниговской области задержали уклонистов от мобилизации

12.08.2022  11:49 (Мск), Чернигов
Никита Еременко.  
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Белоруссия, Дзен, Криминал, Мобилизация, Общество, Происшествия, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина, Чернигов
Новости Украины

В Черниговской области задержали группу местных жителей, организовавших незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины в Белоруссию.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

В Черниговской области задержали группу местных жителей, организовавших незаконную переправку мужчин призывного возраста через...

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«При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры разоблачены два человека, которые в период действия военного положения, действуя по предварительному сговору, организовали на территории Черниговской области незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, двое братьев с целью организации незаконной переправки жителей Черниговской области в республику Беларусь предоставили ему резиновую лодку для пересечения реки, по которой проходит линия государственной границы Украины.

После этого отвезли гражданина на участок приграничной территории Черниговского района области на расстояние 25 м до линии государственной границы Украины, а также проинструктировали об условиях незаконного пересечения границы. За организацию незаконной переправки один из братьев получил денежное вознаграждение в размере 100 000 грн.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, ежедневно украинские пограничники отказывают в выезде около 100 человек, иногда это количество может достигать и 200. Большая часть из них – мужчины, подпадающие под ограничение пропуска через границу.

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