В Белоруссию переброшены 300 украинских диверсантов – ветеран спецназа
Польские спецслужбы оказывают ощутимую поддержку белорусским майданщикам, предпринявших попытку свержения президента Александра Лукашенко после выборов, которые состоялись 9 августа.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил ветеран спецназа ГРУ ГШ Сергей Козлов.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Он обратил внимание, что в Польши после вступления в ЕС и НАТО появились серьезные амбиции, а Украина, Белоруссия и Литва – территории, которые входили в состав Речи Посполитой.
«Варшава мечтает восстановить это образование под своим началом, где Киев, Минск и Вильнюс будут ей подчиняться. Поэтому польский реваншизм будет нарастать и дальше. Польша уже оказывает серьезное влияние на Украину. В Белоруссии Польша исподволь организует протест, с такой же целью.
При этом Польша среди всех стран-младоНАТОвцев самая развитая в военном отношении. Пока Польша, напрямую не гранича с Россией, за исключением Калининградской области, получила возможность мешать нашим интересам в буферных странах. Чем она и занимается», – сказал Козлов.
Он обратил внимание, что у поляков есть структура под названием «Центральная группа психологических действий», в задачи которой входит оказание информационно-психологического воздействия на войска и население, достижение военных, политических и пропагандистских целей.
По словам эксперта, «Центральная группа» из четырех отделов, один из которых специально создан для «государств с конфликтными ситуациями», ка , например, Белоруссия.
«У них есть отдел телевещания, отдел звуковещания, отдел распространения материалов эмоционально-психологического воздействия. Вот, в частности, из Польши сейчас работают два телеграмм-канала: «Некста» и «Некста лайф». Эти каналы работали еще во времена Майдана на Украине.
Я не знаю в каком составе, но считаю, что именно польские структуры спровоцировали стрельбу на Майдане. И в Белоруссию было направлено 300 украинских диверсантов, и нет сомнений, что за ними стояли польские спецслужбы. Вот американцы как действуют через кого-то в своих интересах? Они направляют поляков. А поляки действуют через украинцев», – резюмировал Козлов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.