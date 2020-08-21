В Белоруссию переброшены 300 украинских диверсантов – ветеран спецназа

21.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Польские спецслужбы оказывают ощутимую поддержку белорусским майданщикам, предпринявших попытку свержения президента Александра Лукашенко после выборов, которые состоялись 9 августа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил ветеран спецназа ГРУ ГШ Сергей Козлов.

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Он обратил внимание, что в Польши после вступления в ЕС и НАТО появились серьезные амбиции, а Украина, Белоруссия и Литва – территории, которые входили в состав Речи Посполитой.

«Варшава мечтает восстановить это образование под своим началом, где Киев, Минск и Вильнюс будут ей подчиняться. Поэтому польский реваншизм будет нарастать и дальше. Польша уже оказывает серьезное влияние на Украину. В Белоруссии Польша исподволь организует протест, с такой же целью.

При этом Польша среди всех стран-младоНАТОвцев самая развитая в военном отношении. Пока Польша, напрямую не гранича с Россией, за исключением Калининградской области, получила возможность мешать нашим интересам в буферных странах. Чем она и занимается», – сказал Козлов.

Он обратил внимание, что у поляков есть структура под названием «Центральная группа психологических действий», в задачи которой входит оказание информационно-психологического воздействия на войска и население, достижение военных, политических и пропагандистских целей.

По словам эксперта, «Центральная группа» из четырех отделов, один из которых специально создан для «государств с конфликтными ситуациями», ка , например, Белоруссия.

«У них есть отдел телевещания, отдел звуковещания, отдел распространения материалов эмоционально-психологического воздействия. Вот, в частности, из Польши сейчас работают два телеграмм-канала: «Некста» и «Некста лайф». Эти каналы работали еще во времена Майдана на Украине.

Я не знаю в каком составе, но считаю, что именно польские структуры спровоцировали стрельбу на Майдане. И в Белоруссию было направлено 300 украинских диверсантов, и нет сомнений, что за ними стояли польские спецслужбы. Вот американцы как действуют через кого-то в своих интересах? Они направляют поляков. А поляки действуют через украинцев», – резюмировал Козлов.