В белорусских криминальных хрониках рисуют россиян пьяным и наглым быдлом

14.06.2019, Москва, Елена Острякова

Россияне предстают в белорусской криминальной хронике как опасные преступники и неприятные скандалисты.

Об этом в эфире youtube-канала UkrLIFE.TV заявил бежавший в Киев белорусский оппозиционный политолог и националист, обслуживающий украинский режим, Игорь Тышкевич.

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«Я люблю читать белорусскую криминальную хронику. Где-то с 2013 года отдельно стали подчеркивать правонарушения, которые совершены гражданами РФ.

Например: «Женщина на автомобиле «Порше» с российскими номерами устроила ДТП во дворе одного из домов в городе Пинске и скандалила».

Причем, выкладывают видео.

Или: пьяный россиянин устроил поножовщину… Одно дело, когда люди видят разницу в поведении. Другое дело, когда им на подкорочку постоянно капают — ежедневно или через день. На протяжении пяти лет это влияет на мозг», – заключил Тышкевич.