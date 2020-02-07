07.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Украина
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В Белорусских органах власти растет число сторонников Русского мира


В органах власти Белоруссии усиливаются позиции сторонников Русского мира, хотя их число все еще незначительно.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил заместитель главы партии Белорусский народный фронт (БНФ), оппозиционер Игорь Ляльков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на все лукашенковские ссоры с Россией, в Белоруссии идет усиление позиций «русского мира», – сказал противник Лукашенко.

По его словам, в белорусском парламенте увеличивается представительство пророссийских сил. В качестве такой Игорь Ляльков назвал партию РПТС (Республиканская партия труда и справедливости), которая по результатам выборов 2019 года получила 6 мест в Палате представителей (всего в Палате представителей 110 членов).

«Эта партия повысила свое представительство в два раза – с 3 до 6 представителей. Эта сила признала аннексию Крыма и призвала руководство Белоруссии тоже признать ее», – подчеркнул он.

Более того, члены этой партии заявляют, что Белоруссия должна признать независимость ДНР и ЛНР.

«Я не исключаю, что украинские депутаты контактируя с белорусскими, общаются с теми, кто призывает признать аннексию Крыма и независимость ДНР и ЛНР», – тревожится оппозиционер.

Ляльков утверждает, что Витебская ячейка этой партии причастна к появлению на стенах домов в Витебске пророссийских лозунгов.

«Витебской организацией этой партии руководил чиновник, которого выгнали с госслужбы за антибелорусские высказывания. Сейчас ею руководит господин Лукашок, фирма которого сотрудничает с российским ВПК и входит в организацию «Союзный деловой клуб «авангард», куда входят бизнесмены, финансирующие проекты «русского мира» – переживает змагар.

Он также сообщил, что выросло не только представительство этой партии в Палате представителей, но и в местных советах, где их уже 127.

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