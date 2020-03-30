В белорусской армии ни психоза, ни коронавируса

30.03.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия армия функционирует в обычной режиме, никакие мероприятия не переносятся, многие части на полигонах.

Об этом сегодня на встрече с секретарем Совбеза Белоруссии Андреем Равковым, министром обороны Виктором Хрениным начальником разведки Павлом Тихоновым заявил президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кроме того, хотел бы, коль каждый день психоз не унимается, чтобы несколько слов сказали о состоянии здоровья наших военнослужащих. Меня больше всего интересует здоровье офицерского состава. Потому что они живут, как обычно, в обычной жизни. Хотелось бы ваши оценки и предложения», – отметил Лукашенко, комментируя ситуацию с пандемией коронавируса.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин утверждает, что вооруженных силах Белоруссии нет ни одного случая заражения коронавирусом.

«У нас никакой паники нет. Мы планово проводим все мероприятия. На сегодняшний день в вооруженных силах нет ни одного случая заражения коронавирусом. В эти дни на десяти полигонах Беларуси отрабатываются различные мероприятия, в них задействованы 7,5 тыс. военнослужащих. Они здоровы и способны выполнять задачи. Однако мы не расслабляемся. Наши санитарно-эпидемиологические службы, медики находятся в повышенной готовности», – сказал Хренин.