В белорусской экономике начинается идеальный шторм

20.03.2020, Минск, Артем Агафонов

Сейчас штормит всю мировую экономику. Кризис назревал давно и коронавирус стал для него лишь спусковым крючком. Последствия мы видим – закрылись границы, рухнули перевозки, вдвое подешевела нефть, фондовые индексы по всему миру обвалились на десятки процентов.

В Белоруссии на глобальный кризис наложились и свои кризисы, в совокупности устроив в экономике страны идеальный шторм. Помимо коронавируса и всего, что с ним связано, у республики есть испорченные отношения с Россией и, как следствие, проблемы с поставками нефти, идет спад промышленного производства, а многие промышленные гиганты еще в прошлом году имели серьезные проблемы.

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Пока еще ситуация в Белоруссии выглядит относительно благополучно – предприятия работают (хотя некоторые – неполную неделю), люди получают зарплату (хотя у некоторых она стала меньше), торговые сети устраивают скидки, и особых перебоев с товарами нет, но разрушительные процессы, способные за считанные месяцы довести положение дел в республике до уровня «лихих 90-х» уже идут.

Первым серьезным сигналом надвигающихся проблем, который заметили практически все, стал обвал курса белорусского рубля на прошлой неделе. Дело в том, что белорусская экономика сильно долларизована. Люди привыкли считать в долларах, а крупные сделки, вроде покупки недвижимости, чаще всего именно в них и совершаются.

Несмотря на то, что в последние 4 года белорусский рубль был стабилен, а доллар все время колебался в районе 2 рублей, население так и не привыкло доверять национальной валюте. И, стоило курсу подняться выше привычных значений, белорусы ломанулись в обменники.

Примерно до четверга падение рубля еще можно было списывать на проблемы России, но вчера власти, похоже, утратили контроль за валютным рынком – белорусский рубль продолжил обесцениваться, даже несмотря на укрепление российского. В четверг доллар подскочил на 10 копеек, в пятницу – еще на две. Сейчас официальный курс – 2,56 рубля. В банках курс доходит до 2,80, но купить валюту можно лишь при большом везении, в большинстве обменников она попросту пропала, заказывать за несколько дней нужно даже небольшие суммы в несколько сот долларов. Все это только способствует усилению паники и дальнейшему росту курса.

Но ситуация с валютой – только верхушка айсберга. Если изучить официальную статистику, можно лучше оценить масштаб проблем. Например, недавно опубликовали данные по промышленному производству за первые 2 месяца 2020 года. В целом по республике оно упало на 3,3 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Это само по себе много, но некоторые регионы демонстрируют просто обвальное падение. В Минской области падение промпроизводства составило 13,1%, в Гомельской – 6,6. Из отраслей больше всего просела нефтепереработка (минус 39,2%), химпром (минус 18,5%) и машиностроение (минус 14,4%).

Причем реальные проблемы еще более серьезны, потому что многие предприятия работают на склад, запасы готовой продукции сейчас на самом высоком уровне за последние 5 лет. Самое печальное, что в зоне риска оказались градообразующие гиганты промышленности и еще недавно процветающие и крупные по белорусским меркам моногорода – Новополоцк, Мозырь, Солигорск, Жодино.

И это – только первые 2 месяца, когда коронавируса в Белоруссии еще не было, границы были открыты, а курсы валют более-менее стабильны. Что будет в статистических сводках за март – можно только догадываться.

Теперь девальвация привела к росту долговой нагрузки на бизнес, ведь большая часть задолженности номинирована в иностранной валюте.

Закрытые границы отправили в нокдаун турбизнес, пассажироперевозки, массовый страх заразиться обрушил общепит и сферу услуг. Бизнесмены бьют тревогу и собирают подписи под требованием налоговых каникул, без которых не избежать десятков тысяч банкротств и ликвидаций, но вряд ли они будут услышаны – со сбором денег в бюджет и так большие проблемы, а государство еще должно поддерживать на плаву госпредприятия, делать платежи по кредитам и платить зарплаты бюджетникам.

Причем мировой финансовый кризис и тут ударил по Белоруссии. Вчера сорвалось размещение двух выпусков евробондов. Во время обвального падения рынков покупатели нашлись лишь на 2 процента от объема эмиссии. По сути, у республики остался лишь один способ держаться на плаву – тратить золотовалютные резервы. Но при таких масштабах кризиса их хватит лишь на несколько месяцев.