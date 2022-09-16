В Бердянске убиты заммэра с супругой, отвечавшей за референдум о воссоединении с Россией

16.09.2022  14:05 (Мск), Запорожье
Михаил Рябов.  
Просмотров: 934
 
Дзен, Политические убийства, Украина
Новости Украины

В Бердянске убит замглавы военно-гражданской адмнистрации по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила. Она отвечали за подготовку референдума о воссоединении с Россией.

Как сообщила пресс-служба мэрии, теракт произошел в микрорайоне Колония.

В Бердянске убит замглавы военно-гражданской адмнистрации по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга...

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«У своего гаража был убит заместитель Главы Военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума», – говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия.

Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал обращение.

«Я хотел бы обратиться к тем, кто это сделал. Вы – подлые, трусливые убийцы, на ваших руках кровь ни в чем не повинных людей. Молодые, красивые в самом расцвете сил. В чем они были виноваты? В том, что хотели жить и работать на своей земле? В том, что верили в лучшее будущее? В том, что день за днем вкладывали свои силы, свою душу в то, чтобы их земляки сами смогли выбирать свою судьбу. В том, что они связывали свою жизнь с Россией?

Убийство красивой безоружной женщины – сложно представить себе более ублюдский поступок. Эта смерть на вашей совести. Мы найдем всех сволочей, причастных к этому и другим преступлениям против наших граждан. Вы ответите по всей строгости, я вам обещаю.

Все случившееся рождает во мне чувство ярости, но я отчетливо вижу, что мы выбрали правильный путь. Сегодня мы прекрасно понимаем, кто на нашей стороне. Мы видим нашего врага. Видим ваше отношение ко всем, кто считает себя русским, говорит и думает на русском языке.

Мы стали еще увереннее в том, что все делаем правильно. Ничего кроме нашей ярости вы не добьетесь. Мы не будем жить рядом с убийцами, рядом с ублюдками, которые стреляют в ни в чем не повинных людей, которые направляют на нас ракеты и жгут наши поля. Вы обречены на поражение», – пишет Балицкий.

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Просмотров: 934

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