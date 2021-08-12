В Бердянске завершили строительство жилых вагончиков для «защиты от России»

12.08.2021, Киев , Игорь Шаповалов

Новости Украины

США завершили строительство в Бердянске пунктов базирования дивизиона и отдела специальных действий морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Об этом пишет «Украинский милитарный портал», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несколько бюджетных металлических вагончиков, установленных у азовского побережья и гордо названных «пунктами базирования», в общей сложности обошлись в четыре миллиона долларов.

Тем не менее, в Киеве уверены, что этот объект поможет «успешно» противостоять России в Азовском море.

«Благодаря реализации этого проекта Государственная пограничная служба Украины увеличит возможности реагирования на изменения обстановки на море, активизирует модернизацию системы технической поддержки Морской охраны. Все эти факторы положительно повлияют в целом на потенциал Украины в охране государственной границы на море и суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне», – подчеркнули в «Милитарном».

Также авторы напомнили о «растущей угрозе со стороны России».