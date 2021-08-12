Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
12.08.2021, Киев , Игорь Шаповалов
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
Просмотров:

В Бердянске завершили строительство жилых вагончиков для «защиты от России»

Новости УкраиныСША завершили строительство в Бердянске пунктов базирования дивизиона и отдела специальных действий морской охраны...

США завершили строительство в Бердянске пунктов базирования дивизиона и отдела специальных действий морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Об этом пишет «Украинский милитарный портал», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Несколько бюджетных металлических вагончиков, установленных у азовского побережья и гордо названных «пунктами базирования», в общей сложности обошлись в четыре миллиона долларов.

Тем не менее, в Киеве уверены, что этот объект поможет «успешно» противостоять России в Азовском море.



«Благодаря реализации этого проекта Государственная пограничная служба Украины увеличит возможности реагирования на изменения обстановки на море, активизирует модернизацию системы технической поддержки Морской охраны. Все эти факторы положительно повлияют в целом на потенциал Украины в охране государственной границы на море и суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне», – подчеркнули в «Милитарном».

Также авторы напомнили о «растущей угрозе со стороны России».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть