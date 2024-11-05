В Берлине гадают: устоит ли правительство Шольца, которому прочат развал уже на этой неделе

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Немецкий иновещательный официоз Deutsche Welle пишет, что правящая коалиция канцлера Олафа Шольца может развалиться уже на этой неделе, когда 6 ноября в ведомстве канцлера состоится заседание так называемой “коалиционной комиссии”.

Причина – предложения министра финансов Кристиана Линднера от либеральной партии СвДП по преодолению экономического кризиса. Например, он хочет снизить налоги для богатых немцев и при этом сократить соцпособия и дотации малоимущим, с чем категорически не согласны левые – социал-демократы и “зеленые”. Немногим ранее министр экономики Роберт Хабек от “Зеленых” представил собственную программу, которая в корне противоречит предложениям Линдера.

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Немецкие аналитики считают, что Линднер и Хабек уже видят себя конкурентами на выборах, с прицелом на сентябрь 2025 года. “Зеленые” рассчитывают на электоральный реванг после серьезного паления рейтингов в этом году, и потому сдвигаются сильно влево.

Либералы же и вовсе рискуют сойти с политической арены. Но у них есть и другой вариант – выйти из правительства, хлопнув дверью. А потому неудивительно, что Линдер, образно говоря “подает на развод” загодя.

Даже если к утру в четверг правительство Шольца еще не развалится, то это может случиться к концу месяца, – говорится в публикации. Голосование по бюджету запланировано на конец ноября. Если бюджет примут, Шольц сможет дотянуть до очередных выборов в сентябре 2025 года и в том случае, если останется с красно-зеленым правительством меньшинства – без либералов.

“Если же Линднер и его однопартийцы откажутся голосовать за бюджет и расторгнут коалицию до его утверждения, то Шольцу придется ставить в бундестаге на голосование вопрос о доверии себе. Такого доверия – без голосов либералов – он не получит, что равнозначно скорому роспуску бундестага и проведению досрочных выборов уже в марте следующего года”, – прогнозирует Deutsche Welle.